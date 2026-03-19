Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

Đời sống 19/03/2026 15:10

Hiện gia đình chị P.T.T đã đưa bé gái từ Bệnh viện nhi Gia Lai về TP Đà Nẵng để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo thông tin VOV, ngày 18/3, UBND xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) xác nhận, sau quá trình xác minh và hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý, bé Mơ – em bé từng bị vùi lấp trong rừng cao su (đầu tháng 12/2025), đã được một gia đình tại TP. Đà Nẵng nhận làm con nuôi. Hiện cháu bé đã được cha mẹ nuôi đón về chăm sóc.

Gia đình nhận nuôi là vợ chồng ông N.V.T và bà P.T.Th, cư trú tại TP. Đà Nẵng. Chính quyền địa phương nơi gia đình này cư trú xác nhận: đây là gia đình có điều kiện kinh tế ổn định, thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện và có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ. Đồng thời đánh giá môi trường sống của gia đình bảo đảm các điều kiện tốt cho sự phát triển toàn diện của cháu bé.

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi - Ảnh 1
Hình ảnh bé Mơ được điều trị ở Bệnh viện Nhi Gia Lai tháng 12/2025. Ảnh: VOV. 

Trước đó, đêm 8/12, bé Mơ (còn gọi là bé Thiện An) được phát hiện trong tình trạng bị vùi lấp tại một rừng cao su thuộc xã Ia Mơ ngay sau khi chào đời. Nhờ được phát hiện kịp thời, cháu bé đã được cứu sống và đưa đi điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Thông tin về hoàn cảnh đặc biệt của cháu sau khi được các cơ quan báo chí đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều người đã liên hệ với UBND xã Ia Mơ để xin nhận nuôi cháu. Sau quá trình xem xét, địa phương đã lựa chọn hồ sơ của gia đình ông N.V.T và bà P.T.Th.

Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh ý kiến trái chiều liên quan đến việc bảo mật thông tin thân nhân gia đình nhận nuôi và quy trình xét duyệt hồ sơ của UBND xã Ia Mơ. Trước tình hình đó, ngày 27/1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành văn bản hỏa tốc số 1173/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND xã Ia Mơ khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm vụ việc. Kết quả rà soát cho thấy hồ sơ đăng ký nhận nuôi ban đầu còn thiếu một số giấy tờ và tồn tại sai sót.

Từ đó đến nay, UBND xã Ia Mơ, Gia Lai đã phối hợp với gia đình nhận nuôi để bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Tin vui: Bé sơ sinh bị vùi lấp trong rừng ở Gia Lai được gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi - Ảnh 2
Bé Mơ (còn gọi là bé Thiện An) đã được một gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đêm 8/12/2025, một nhóm công nhân phát hiện tiếng khóc phát ra tại cánh rừng cao su gần nơi ở. Khi tiến lại kiểm tra thì họ thấy một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn đang bị vùi lấp dưới lớp cát. Bé gái sau đó đã được đưa vào phòng ủ ấm rồi chuyển tới Bệnh viện Nhi Gia Lai chăm sóc.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện trên người bé sơ sinh có nhiều vế đốt, xước nghi do côn trùng cắn, cào. Sau thời gian được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của bé đã ổn định. Biết hoàn cảnh của bé, nhiều gia đình mong muốn nhận nuôi.

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

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Nghe tiếng kêu yếu ớt và chó sủa bất thường, anh Rơ Lan Bik phát hiện bé gái sơ sinh dưới lớp đất trong lô cao su xã Ia Mơ, kịp thời bới lên đưa đi cấp cứu.

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