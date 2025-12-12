Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Đời sống 12/12/2025 10:30

Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, hiện bé gái đã hô hấp bình thường, dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 12/12, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, đã cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến sức khoẻ của bé sơ sinh bị "vùi lấp".

Theo đó, tối 8/9, anh Rơ Ô Bik (công nhân Đội sản xuất la Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đi ra phía sau nơi ở thì nghe âm thanh như tiếng khóc trẻ em. Khi cùng một người khác tìm kiếm, anh Bik đã phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi lấp trong lớp đất cát, chỉ lộ một phần mặt và chân. 

Do đó, mọi người đã đưa bé sơ sinh vào trong ủ ấm, cắt dây rốn đồng thời báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ cùng bác sĩ tại trạm y tế xã đã đưa bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu. 

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình - Ảnh 1
Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, hiện bé gái đã hô hấp bình thường, dừng thở máy. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành cho biết khi được nhập viện, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bé sơ sinh bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Tim, phổi, các dấu hiệu khác bình thường. Các bác sĩ đã cho thở máy, tiêm kháng sinh và truyền dịch nuôi dưỡng. 

Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, hiện bé gái đã hô hấp bình thường, dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình. "Do bé bị vùi lấp nên có đất cát vào miệng, lần đầu đi vệ sinh các bác sĩ đã kiểm tra thì thấy toàn cát. Tuy nhiên cơ thể sẽ tự đào thải, không đáng ngại" - bác sĩ Hoàng Ngọc Thành nói. 

Bệnh viện Nhi Gia Lai sẽ tiếp tục chăm sóc cháu bé trong khoảng 7-10 ngày tới, chờ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai làm các thủ tục tiếp theo. 

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 21h ngày 8/12, anh Rơ Lan Bĭk (SN 2003, ở Đội sản xuất Ia Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ) nghe có tiếng khóc ở phía rừng cao su, sau phòng làm việc của Đội sản xuất Ia Mơ nên đã ra tìm kiếm, phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình - Ảnh 2
Bé sơ sinh trong vụ việc đang được lực lượng công an hỗ trợ, cùng các y bác sĩ chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Sau đó, anh Bĭk và một số công nhân đã đưa cháu vào phòng làm việc của đội để tiến hành chăm sóc. Lúc này bé gái sơ sinh còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Mơ đã hướng dẫn anh Bĭk cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ với Trạm y tế xã Ia Mơ; liên hệ với Hội phụ nữ xã để tổ chức quyên góp tã sơ sơ, sữa cho em bé.

Hiện Công an xã Ia Mơ đang làm việc với người chứng kiến, người liên quan, xác định hiện trường, thu thập, xác minh thông tin về vụ việc.

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

NÓNG: Một trẻ sơ sinh bị vùi lấp tại vườn cao su

Nghe tiếng kêu yếu ớt và chó sủa bất thường, anh Rơ Lan Bik phát hiện bé gái sơ sinh dưới lớp đất trong lô cao su xã Ia Mơ, kịp thời bới lên đưa đi cấp cứu.

