Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Đời sống 12/12/2025 11:17

Người phụ nữ tháo đôi bông tai của bé gái trong hẻm ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM, bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 12/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, bắt giữ Lê Thị Bích Trâm (SN 1988) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận trình báo của anh Đ.H.T., về việc con gái 5 tuổi của anh bị người phụ nữ lấy đôi bông tai vàng.

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM - Ảnh 1
Người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở xã Tân Vĩnh Lộc bị bắt - Ảnh: Báo Dân trí

Dựa vào nội dung trình báo, khoảng 20h ngày 8/12, con gái anh T. đang chơi trong hẻm Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, thì có 2 người đi xe đạp điện chạy ngang qua. Thấy bé gái đeo đôi bông tai vàng, một phụ nữ tiếp cận, tháo tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến khoảng 13h30 ngày 11/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện Lê Thị Bích Trâm và con gái là L.N.B.A. (SN 2016) tại nhà trọ ở xã Tân Vĩnh Lộc nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trâm đã thừa nhận hành vi cướp đôi bông tai bằng vàng của bé gái vào tối 8/12. Sau khi gây án, nghi phạm đem tài sản đi bán tại tiệm vàng.

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM - Ảnh 2
Lê Thị Bích Trâm khóc lóc, hối hận trước hành động sai trái của mình - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sáng cùng ngày, Công an xã Tân Vĩnh Lộc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong đợt cao điểm, công an xã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các loại tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt đấu tranh với các hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy, tín dụng đen, cờ bạc, lừa đảo qua mạng, và những loại tội phạm thường diễn biến phức tạp dịp cuối năm.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, đơn vị tin rằng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn sẽ tiếp tục được đảm bảo, để người dân đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí an toàn và hạnh phúc. ​

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc đã trao thưởng nóng cho lực lượng công an xã trong việc khám phá nhanh vụ cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi xảy ra trên địa bàn. 

Từ khóa:   trộm cướp cướp đôi bông tai tin moi

