Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Hôm nay, ngày 12/12/2025, giá vàng thế giới cùng trong nước tăng cao khi đồng USD tiếp tục giảm. Đặc biệt, vàng miếng SJC chạm tới 155,6 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng sau khi tăng mạnh trong hôm qua thì cuối ngày đã quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 155 triệu đồng/lượng. Sáng nay (12.12), vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng vọt trở lại khi được mua vào 153,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC mua vào lên 150,5 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng, tăng 800.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 1,1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn ở mức 150,6 triệu đồng, bán ra lên 153,6 triệu đồng; Doji cũng tăng 1,1 triệu đồng, đưa giá mua vào lên 150,6 triệu đồng và bán ra 153,6 triệu đồng...

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng trong nước tăng 3 ngày liên tiếp, không chỉ đi lên theo đà tăng mạnh của giá thế giới mà vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều đang trở lại vùng đỉnh kỷ lục.

So với mốc đỉnh 155,7 triệu đồng/lượng lập hồi đầu tháng 12, giá vàng miếng hiện chỉ đang thấp hơn 100.000 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.275 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng tăng tới khoảng 35 USD/ounce so với hôm qua.

Ngược với dự báo giá vàng có thể hạ nhiệt do áp lực chốt lời sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %, kim loại quý lại bất ngờ tăng mạnh. Theo giới phân tích, bất ngờ lớn nhất sau quyết định cắt giảm lãi suất là việc FED tuyên bố sẽ mua lại 40 tỉ USD trái phiếu kho bạc mỗi tháng, một hình thức nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm tiền cho hệ thống ngân hàng.Động thái này khiến đồng đô la Mỹ đi xuống, chỉ số USD (DXY) lùi tiếp về mức 98,3 điểm, hỗ trợ tiếp giá vàng hôm nay đi lên mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 136 triệu đồng/lượng.

