Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Đời sống 12/12/2025 10:03

Hôm nay, ngày 12/12/2025, giá vàng thế giới cùng trong nước tăng cao khi đồng USD tiếp tục giảm. Đặc biệt, vàng miếng SJC chạm tới 155,6 triệu đồng/lượng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng sau khi tăng mạnh trong hôm qua thì cuối ngày đã quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 155 triệu đồng/lượng. Sáng nay (12.12), vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng vọt trở lại khi được mua vào 153,6 triệu đồng, bán ra 155,6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. 

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC mua vào lên 150,5 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng, tăng 800.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 1,1 triệu đồng khi mua vàng nhẫn ở mức 150,6 triệu đồng, bán ra lên 153,6 triệu đồng; Doji cũng tăng 1,1 triệu đồng, đưa giá mua vào lên 150,6 triệu đồng và bán ra 153,6 triệu đồng... 

Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng trong nước tăng 3 ngày liên tiếp, không chỉ đi lên theo đà tăng mạnh của giá thế giới mà vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều đang trở lại vùng đỉnh kỷ lục.

So với mốc đỉnh 155,7 triệu đồng/lượng lập hồi đầu tháng 12, giá vàng miếng hiện chỉ đang thấp hơn 100.000 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.275 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng tăng tới khoảng 35 USD/ounce so với hôm qua.

Ngược với dự báo giá vàng có thể hạ nhiệt do áp lực chốt lời sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %, kim loại quý lại bất ngờ tăng mạnh. Theo giới phân tích, bất ngờ lớn nhất sau quyết định cắt giảm lãi suất là việc FED tuyên bố sẽ mua lại 40 tỉ USD trái phiếu kho bạc mỗi tháng, một hình thức nới lỏng chính sách tiền tệ, bơm tiền cho hệ thống ngân hàng.Động thái này khiến đồng đô la Mỹ đi xuống, chỉ số USD (DXY) lùi tiếp về mức 98,3 điểm, hỗ trợ tiếp giá vàng hôm nay đi lên mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Hôm nay, ngày 11/12/2025 giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới, vàng miếng SJC vượt 155 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), 3 con giáp được Thần May Mắn ‘bám riết không buông' sở hữu gia tài kếch xù, cơ ngơi vững chắc, giàu sang đỉnh điểm

Trong 2 ngày cuối tuần (13 và 14 tháng 12), 3 con giáp được Thần May Mắn ‘bám riết không buông' sở hữu gia tài kếch xù, cơ ngơi vững chắc, giàu sang đỉnh điểm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong

Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong

Sức khỏe 1 giờ 15 phút trước
Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 13/12/2025, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 13/12/2025, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Viện Kinh tế Mastercard công bố báo cáo triển vọng 2026

Viện Kinh tế Mastercard công bố báo cáo triển vọng 2026

Xã hội 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 12/12/2025: Tăng mạnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trở lại vùng đỉnh

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Trong 7 ngày liên tiếp (13-19/12/2025), 3 con giáp này thắng lớn giàu to, Thần Tài chiếu mệnh, xòe tay đón lộc, thuận lợi trăm bề

Trong 7 ngày liên tiếp (13-19/12/2025), 3 con giáp này thắng lớn giàu to, Thần Tài chiếu mệnh, xòe tay đón lộc, thuận lợi trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng sau ngày 12/12/2025

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng sau ngày 12/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 12 ngày liên tiếp tới (12/12-23/12), 3 con giáp gặp thời vận đẹp, tiền tỷ chắc trong tay, sung túc no ấm, rực rỡ hơn người

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (12/12-23/12), 3 con giáp gặp thời vận đẹp, tiền tỷ chắc trong tay, sung túc no ấm, rực rỡ hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Sao quốc tế 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/12/2025, 3 con giáp vận đỏ như son, mở túi hứng tiền, thần tài ban thưởng lớn, công danh bứt phá

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai: Dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 10 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng giữa lớp học

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau

Sự thật đằng sau vụ bà trình báo cháu gái bị 'bắt cóc' ở Cà Mau