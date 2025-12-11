Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa

Lễ tang Thương Tín diễn ra giản dị, không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng. Con trai và con gái cố nghệ sĩ cùng tiễn biệt cha trong không khí lặng lẽ.

Nghệ sĩ Thương Tín đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào chiều ngày 10/12 tại quê nhà Phan Rang. Ông qua đời vào lúc 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mộ phần của ông được đặt tại một cánh đồng, cách nhà khoảng 10 km. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, đồng nghiệp thân thiết và là người duy nhất có mặt trọn vẹn từ lúc nghệ sĩ qua đời đến khi an táng, tang lễ diễn ra khá vắng lặng, chủ yếu gồm họ hàng, người thân và hàng xóm. Do nam tài tử ra đi đột ngột tại quê nhà xa xôi, không nhiều đồng nghiệp có điều kiện đến viếng.

Con trai Thương Tín ôm di ảnh cha, con gái 12 tuổi của cố nghệ sĩ đứng cạnh anh trai Lễ động quan diễn ra đơn giản, không có điếu văn hay quá nhiều nghi thức. Trước thời điểm đưa quan, gia đình chủ động siết chặt an ninh quanh khu vực, hạn chế người lạ ra vào để đảm bảo sự trang nghiêm cho tang lễ. Thương Tín được em trai, em gái cùng hai con là Thanh Tùng và Thạch Thảo đồng hành trong hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình đi phía sau linh cữu, giữ thái độ kín đáo và trật tự. Đặc biệt, Thanh Tùng đặc lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày đứng ra lo liệu hậu sự

Thương Tín được em trai, em gái cùng hai con là Thanh Tùng và Thạch Thảo đồng hành trong hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết chỉ có danh hài Hồng Tơ và Hữu Nghĩa gửi vòng hoa phúng viếng. "Nhìn đám tang của Thương Tín, tôi thấy cuộc đời phù du vô thường quá", anh chia sẻ. Khi nhận được tin, nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai của Thương Tín là anh Thanh Tùng đã cấp tốc về Phan Rang ngay trong đêm và có mặt lúc 4h sáng ngày 9/12 để lo liệu hậu sự. Theo lời kể, nghệ sĩ Thương Tín chỉ nhắm mắt sau khi được từng người thân trong gia đình vuốt mắt. Sư thầy và gia đình tụng kinh cho người quá cố Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào 18h50 ngày 8/12 vì tuổi cao sức yếu, khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Lễ đang được tổ chức ở căn nhà trong hẻm số 9, đường Hoàng Hoa Thám, Phan Rang (Khánh Hòa) – nơi ông sinh ra và rời đi để theo nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

