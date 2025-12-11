Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa

Hậu trường 11/12/2025 14:07

Lễ tang Thương Tín diễn ra giản dị, không có nghệ sĩ hay người hâm mộ đến viếng. Con trai và con gái cố nghệ sĩ cùng tiễn biệt cha trong không khí lặng lẽ.

Nghệ sĩ Thương Tín đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào chiều ngày 10/12 tại quê nhà Phan Rang. Ông qua đời vào lúc 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mộ phần của ông được đặt tại một cánh đồng, cách nhà khoảng 10 km.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, đồng nghiệp thân thiết và là người duy nhất có mặt trọn vẹn từ lúc nghệ sĩ qua đời đến khi an táng, tang lễ diễn ra khá vắng lặng, chủ yếu gồm họ hàng, người thân và hàng xóm. Do nam tài tử ra đi đột ngột tại quê nhà xa xôi, không nhiều đồng nghiệp có điều kiện đến viếng.

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa - Ảnh 1Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa - Ảnh 2
Con trai Thương Tín ôm di ảnh cha, con gái 12 tuổi của cố nghệ sĩ đứng cạnh anh trai

Lễ động quan diễn ra đơn giản, không có điếu văn hay quá nhiều nghi thức. Trước thời điểm đưa quan, gia đình chủ động siết chặt an ninh quanh khu vực, hạn chế người lạ ra vào để đảm bảo sự trang nghiêm cho tang lễ.

Thương Tín được em trai, em gái cùng hai con là Thanh Tùng và Thạch Thảo đồng hành trong hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình đi phía sau linh cữu, giữ thái độ kín đáo và trật tự. Đặc biệt, Thanh Tùng đặc lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày đứng ra lo liệu hậu sự

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa - Ảnh 3Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa - Ảnh 4
Thương Tín được em trai, em gái cùng hai con là Thanh Tùng và Thạch Thảo đồng hành trong hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết chỉ có danh hài Hồng Tơ và Hữu Nghĩa gửi vòng hoa phúng viếng. "Nhìn đám tang của Thương Tín, tôi thấy cuộc đời phù du vô thường quá", anh chia sẻ.

Khi nhận được tin, nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai của Thương Tín là anh Thanh Tùng đã cấp tốc về Phan Rang ngay trong đêm và có mặt lúc 4h sáng ngày 9/12 để lo liệu hậu sự. Theo lời kể, nghệ sĩ Thương Tín chỉ nhắm mắt sau khi được từng người thân trong gia đình vuốt mắt.

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa - Ảnh 5
Sư thầy và gia đình tụng kinh cho người quá cố

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào 18h50 ngày 8/12 vì tuổi cao sức yếu, khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Lễ đang được tổ chức ở căn nhà trong hẻm số 9, đường Hoàng Hoa Thám, Phan Rang (Khánh Hòa) – nơi ông sinh ra và rời đi để theo nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Sau thời gian điều trị bệnh, diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50' ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Đám tang của Thương Tín diễn ra trong căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Phan Rang, Khánh Hòa.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Thương Tín Tang lễ Thương Tín sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ Trần Hiểu

Sao quốc tế 16 phút trước
Đúng 5 ngày tới (16/12), 3 con giáp tiền tài vô tận, ngồi mát thu Lộc tứ phương, vàng bạc thấm vào người, đổi đời thành Đại Gia

Đúng 5 ngày tới (16/12), 3 con giáp tiền tài vô tận, ngồi mát thu Lộc tứ phương, vàng bạc thấm vào người, đổi đời thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia

Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia

Hậu trường 51 phút trước
Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa

Hậu trường 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/12/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC nhảy vọt lên trên 155 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Nam diễn viên nổi tiếng qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 24

Nam diễn viên nổi tiếng qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 24

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/12-13/12), 3 con giáp 'hóa phượng hoàng', túi ví căng đầy, giàu sang hết phần thiên hạ, sống trong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/12-13/12), 3 con giáp 'hóa phượng hoàng', túi ví căng đầy, giàu sang hết phần thiên hạ, sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h chiều mai 12/12/2025, 3 con giáp tiền đầy kho, vàng chật két, phú quý đủ đầy, sung túc hơn người, sống trong Hồng Phúc

Đúng 16h chiều mai 12/12/2025, 3 con giáp tiền đầy kho, vàng chật két, phú quý đủ đầy, sung túc hơn người, sống trong Hồng Phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tiết lộ cách nuôi dạy con 'không roi vọt' của Trương Bá Chi

Tiết lộ cách nuôi dạy con 'không roi vọt' của Trương Bá Chi

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
NÓNG: Hãng bay delay phải xin lỗi, bố trí ăn nghỉ cho hành khách từ 1/7/2026

NÓNG: Hãng bay delay phải xin lỗi, bố trí ăn nghỉ cho hành khách từ 1/7/2026

Đời sống 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tử vi thứ Sáu 12/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân trên mạng tống tiền 4 tỷ đồng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/12/2025, 3 con giáp quan lộ rộng mở, được Thần Tài nuông chiều, chạm đỉnh vinh quang, vận đào hoa ghé thăm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia

Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

Hai tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín trước khi mất

Hai tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín trước khi mất

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối