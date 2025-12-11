Phú Thọ: Xe taxi mất lái lao thẳng vào 4 người đứng bên đường

Chiếc xe taxi đã gây va chạm rồi lao vọt về phía trước, đâm ngã 4 người đang đứng dưới lòng đường.

Theo thông tin báo Dân Trí, tình huống được cho là diễn ra vào ngày 10/12 ở phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Theo hình ảnh do camera an ninh của nhà bên đường ghi lại, chiếc xe taxi đã lao thẳng vào 4 người đứng dưới lòng đường cạnh hàng rau, có vẻ như là đang nói chuyện.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong nhưng video cho thấy một người đàn ông bị đẩy ngã vào gầm xe tải đã có thể tự đứng lên và ba người phụ nữ vẫn cử động được sau va chạm.

Tình huống va chạm xảy ra trên đường hẹp và khá vắng. Đó có thể là lý do khiến cả tài xế ô tô lẫn những người bị xe đâm chủ quan, sử dụng lòng đường làm nơi bán hàng và trò chuyện mà quên mất sự an toàn của bản thân.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra tình huống tài xế mất lái lao sang bên đường tông trúng người đi đường. Cụ thể theo thông tin VNExpress, khoảng 9h30, taxi chạy trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều, tông vào xe máy do người đàn ông điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè khoảng 5 m và tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc ở TP.HCM. Ảnh: Báo VNExpress.

Ôtô sau đó tiếp tục lao lên lề đường, tông vào cây xanh, làm sập cửa cuốn một cửa hàng. Người dân xung quanh phá cửa, đưa tài xế và nữ hành khách ra ngoài đi cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu taxi bị bẹp rúm, cửa cuốn nhà dân hư hỏng nặng, xe máy vỡ nát. Cảnh sát phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

