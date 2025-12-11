Phú Thọ: Xe taxi mất lái lao thẳng vào 4 người đứng bên đường

Đời sống 11/12/2025 09:40

Chiếc xe taxi đã gây va chạm rồi lao vọt về phía trước, đâm ngã 4 người đang đứng dưới lòng đường.

Theo thông tin báo Dân Trí, tình huống được cho là diễn ra vào ngày 10/12 ở phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Theo hình ảnh do camera an ninh của nhà bên đường ghi lại, chiếc xe taxi đã lao thẳng vào 4 người đứng dưới lòng đường cạnh hàng rau, có vẻ như là đang nói chuyện.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong nhưng video cho thấy một người đàn ông bị đẩy ngã vào gầm xe tải đã có thể tự đứng lên và ba người phụ nữ vẫn cử động được sau va chạm.

Tình huống va chạm xảy ra trên đường hẹp và khá vắng. Đó có thể là lý do khiến cả tài xế ô tô lẫn những người bị xe đâm chủ quan, sử dụng lòng đường làm nơi bán hàng và trò chuyện mà quên mất sự an toàn của bản thân.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra tình huống tài xế mất lái lao sang bên đường tông trúng người đi đường. Cụ thể theo thông tin VNExpress, khoảng 9h30, taxi chạy trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều, tông vào xe máy do người đàn ông điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè khoảng 5 m và tử vong tại chỗ.

Phú Thọ: Xe taxi mất lái lao thẳng vào 4 người đứng bên đường - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc ở TP.HCM. Ảnh: Báo VNExpress. 

Ôtô sau đó tiếp tục lao lên lề đường, tông vào cây xanh, làm sập cửa cuốn một cửa hàng. Người dân xung quanh phá cửa, đưa tài xế và nữ hành khách ra ngoài đi cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu taxi bị bẹp rúm, cửa cuốn nhà dân hư hỏng nặng, xe máy vỡ nát. Cảnh sát phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong

Thông tin mới vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Thêm 1 hành khách tử vong

Vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng. Sau đó có thêm 1 hành khách tử vong khi đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trứng cút rất bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người sau tốt nhất không nên ăn

Trứng cút rất bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người sau tốt nhất không nên ăn

Dinh dưỡng 33 phút trước
Tài xế bị người đàn ông tấn công khi đang lái xe, hành khách hốt hoảng

Tài xế bị người đàn ông tấn công khi đang lái xe, hành khách hốt hoảng

Đời sống 41 phút trước
Từ giờ đến Tết Dương lịch 2026, 3 con giáp chuyển vận giàu to, tài lộc nối gót, Thần Tài chỉ điểm cất giấu báu vật

Từ giờ đến Tết Dương lịch 2026, 3 con giáp chuyển vận giàu to, tài lộc nối gót, Thần Tài chỉ điểm cất giấu báu vật

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả sợ hãi trong giới giải trí?

'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả sợ hãi trong giới giải trí?

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài 'chống lưng' sau ngày 11/12/2025, 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần

Thần Tài 'chống lưng' sau ngày 11/12/2025, 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp, giàu sang không ai bằng

Nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, ngửa mặt hứng vàng, tiền đổ về nườm nượp, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Phú Thọ: Xe taxi mất lái lao thẳng vào 4 người đứng bên đường

Phú Thọ: Xe taxi mất lái lao thẳng vào 4 người đứng bên đường

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc thoải mái tiêu xài sau ngày 11/12/2025

3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc thoải mái tiêu xài sau ngày 11/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (13/12-14/12), 3 con giáp Thần Phật độ mạng, 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tử vi 2 ngày cuối tuần (13/12-14/12), 3 con giáp Thần Phật độ mạng, 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

Tình cũ nghẹn ngào tiễn biệt nghệ sĩ Thương Tín: 'Đời người hữu hạn, mong anh an nghỉ'

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế bị người đàn ông tấn công khi đang lái xe, hành khách hốt hoảng

Tài xế bị người đàn ông tấn công khi đang lái xe, hành khách hốt hoảng

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng

Lợi dụng chủ nhà sơ hở, nữ giúp việc lẻn vào phòng ngủ trộm vàng tổng trị giá hơn 200 triệu đồng

Bàng hoàng phát hiện 2 tấn vịt chết bốc mùi tại nhà dân ở TP.HCM

Bàng hoàng phát hiện 2 tấn vịt chết bốc mùi tại nhà dân ở TP.HCM

Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người