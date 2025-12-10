NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Đời sống 10/12/2025 11:40

Ngày 9/12, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy nhiều sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do vi phạm về công thức, hồ sơ pháp lý và nguồn gốc.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý dược ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 4 sản phẩm của Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy (địa chỉ: tầng 3A, 6A số 69 phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, TP Hà Nội; mã số doanh nghiệp: 0107468471) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cụ thể các sản phẩm (bao gồm tinh chất làm trắng ASAP Radiance Serum, sữa rửa mặt Mandelic Acid 3-In-1 Wash, 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner) mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Đồng thời Cục Quản lý dược cũng thu hồi 3 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên, do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Một sản phẩm khác là mặt nạ Bellmona tea tree modeling mask cũng bị thu hồi do nhãn gốc sản phẩm không có tên nhãn hàng Bellmona. Nhãn gốc sản phẩm ghi "Tea tree Herb Modeling Mask" không phù hợp với tên sản phẩm kê khai trên phiếu công bố.

Cục đề nghị các đơn vị thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 4 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục cũng có quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty thẩm mỹ Zacy đứng tên công bố trong thời gian 6 tháng.

Lý do cục đưa ra là kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố, vi phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Khi hết thời hạn tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nêu tại khoản 1 công văn này, trường hợp công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý dược sẽ xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy đứng tên công bố theo quy định.

 

Thu hồi nhiều dầu gội, gel dưỡng da, vitamin E

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da - Ảnh 1
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) liên tiếp ban hành nhiều quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm đối với hàng loạt doanh nghiệp

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 3 sản phẩm là dầu gội, dầu xả suôn mượt, gel tắm dưỡng da của Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac (trụ sở tại Hà Nội) - tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Lý do thu hồi là kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín.

Theo đó, cục đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau - Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g. Trên nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố 135014/20/CBMP-QLD, số lô 561, NSX 08-2024, HSD 08-2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín (phường Thượng Cát, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhà sản xuất: SB Interlab Co., Ltd, Thái Lan.

Lý do thu hồi vì sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau - Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White), lọ 250g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Các đơn vị tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

