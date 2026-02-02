Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm lời trăn trối khiến tôi sững sờ

Tâm sự 02/02/2026 22:04

Tôi đã trải qua hàng trăm ngàn cơn ác mộng đầy nước mắt suốt 3 năm sau đó. Tôi đang sống mà như đã chết đi, lòng đau đớn không ngừng. Trong lúc đó, chỉ có mẹ chồng ở bên là chỗ dựa giúp tôi vực dậy tinh thần.

Tôi là đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ vứt trước cửa chùa, rồi được lớn lên trong vòng tay của sư cô, sư thầy. Dù vậy, tôi chưa từng nuôi lòng căm hận với cha mẹ ruột của mình, vì chắc có lẽ họ cũng có nỗi khổ riêng. Tôi chỉ cố gắng sống thật tốt để có một gia đình nhỏ cho mình. Tôi khao khát tình yêu gia đình và muốn con tôi sau này không phải như tôi.

 

Sau khi tốt nghiệp thì tôi rời khỏi chùa, tìm được một công việc văn phòng. Lúc này, tôi gặp được người đàn ông mình thương mến. Anh lớn lên cũng thiếu thốn tình cảm gia đình, chỉ có mẹ nuôi nấng. Anh hiền lành, chất phác và không câu nệ chuyện tôi là trẻ mồ côi. Vì cùng tâm tư và thông cảm cho nhau nên chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Và tôi thấy mình cũng may mắn khi có mẹ chồng yêu thương.

Nhưng niềm vui bình dị này lại không kéo dài được lâu. Khi tôi đang mang thai con đầu lòng được 4 tháng thì chồng tôi đột ngột qua đời. Vì quá sốc khi biết tin, tôi không giữ được đứa con trong bụng.

Tôi đã trải qua hàng trăm ngàn cơn ác mộng đầy nước mắt suốt 3 năm sau đó. Tôi đang sống mà như đã chết đi, lòng đau đớn không ngừng. Trong lúc đó, chỉ có mẹ chồng ở bên là chỗ dựa giúp tôi vực dậy tinh thần.

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm lời trăn trối khiến tôi sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

5 năm sau ngày chồng mất, tôi dần quay về cuộc sống của mình. Dù rất thương người chồng đã mất nhưng mong muốn có một gia đình nhỏ vẫn còn âm ỉ trong tôi. Tôi còn quá trẻ để cô độc cả đời. Nhưng tôi đã quyết định nếu đi thêm bước nữa thì tôi vẫn sẽ đưa mẹ chồng theo cùng. Vì với tôi, mẹ chồng đã là người thân không thể chia lìa.

Chẳng ngờ được, mẹ chồng của tôi bị đột quỵ. Tôi vô cùng lo sợ khi nghe tin. Tôi sợ đối mặt với việc mất đi người thân một lần nữa. Vì thương yêu bà nên tôi chạy đôn đáo để kiếm tiền phẫu thuật cho bà. Tôi chỉ muốn bà sống bình yên bên tôi.

Sau cuộc phẫu thuật, tình trạng của mẹ chồng tôi vẫn chưa khả quan lên. Mới hôm qua, mẹ chồng tôi đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Khi mở ra xem, tôi không tin vào mắt mình với con số 3 tỷ to lớn, đây là cả gia tài trong cuộc đời của bà. Nhưng những lời bà nói sau đó mới khiến tôi sững sờ đau khổ:

“Con phải hứa với mẹ là ở vậy cả đời để thờ chồng và mẹ chồng. Con đừng đi thêm bước nữa, chồng của con ở suối vàng không nhắm mắt được”.

Tôi nghẹn lời bất động. Sao mẹ chồng tôi có thể đưa ra yêu cầu như thế với tôi? Bà vốn không coi tôi là con gái, trong khi tôi đã xem bà là người thân duy nhất của mình. Tôi còn muốn bà sống cùng tôi và chồng mới sau này. Với một người đang sắp nhắm mắt lìa đời mà mình yêu thương, liệu tôi có thể từ chối bà không? Còn sổ tiết kiệm 3 tỷ này, tôi phải làm sao đây?

Ngửi thấy mùi lạ xộc thẳng vào mũi, tôi đạp cửa vào phòng bố chồng rồi gục ngã trước sự thật tàn nhẫn của những đứa con hiếu thảo

Ngửi thấy mùi lạ xộc thẳng vào mũi, tôi đạp cửa vào phòng bố chồng rồi gục ngã trước sự thật tàn nhẫn của những đứa con hiếu thảo

Chú út hiền lành thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng vợ của chú ấy thì đúng là khiến tôi đau đầu. Em dâu út thường thở than vòi vĩnh anh chị để xin thêm tiền nhưng lại chẳng chịu ra ngoài làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau mỗi đêm mặn nồng chồng đều chuyển thẳng 10 triệu vào tài khoản, tôi điếng người phát hiện anh đang dùng tiền để gột rửa một lỗi lầm

Sau mỗi đêm mặn nồng chồng đều chuyển thẳng 10 triệu vào tài khoản, tôi điếng người phát hiện anh đang dùng tiền để gột rửa một lỗi lầm

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Chê vợ già lắm lời, tôi bao nuôi bồ trẻ "ngoan hiền" để rồi nhận cái kết đau đớn

Chê vợ già lắm lời, tôi bao nuôi bồ trẻ "ngoan hiền" để rồi nhận cái kết đau đớn

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm lời trăn trối khiến tôi sững sờ

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm lời trăn trối khiến tôi sững sờ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Ngửi thấy mùi lạ xộc thẳng vào mũi, tôi đạp cửa vào phòng bố chồng rồi gục ngã trước sự thật tàn nhẫn của những đứa con hiếu thảo

Ngửi thấy mùi lạ xộc thẳng vào mũi, tôi đạp cửa vào phòng bố chồng rồi gục ngã trước sự thật tàn nhẫn của những đứa con hiếu thảo

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Ngỡ là cuộc giao dịch 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn chú rể bóc trần sự thật về số nợ khiến tôi ngã quỵ

Ngỡ là cuộc giao dịch 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn chú rể bóc trần sự thật về số nợ khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cưới vợ hơn tuổi, đêm tân hôn tôi lạnh sống lưng khi thấy cô ấy lén lút làm việc này dưới gầm giường

Cưới vợ hơn tuổi, đêm tân hôn tôi lạnh sống lưng khi thấy cô ấy lén lút làm việc này dưới gầm giường

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Nghe âm thanh lạ trong phòng tắm, tôi chết sững nhìn chồng và osin quần áo xộc xệch, vội vã che đậy dấu vết tội lỗi

Nghe âm thanh lạ trong phòng tắm, tôi chết sững nhìn chồng và osin quần áo xộc xệch, vội vã che đậy dấu vết tội lỗi

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chồng lỡ làm bồ có thai, cô ta đòi 500 triệu để "im lặng" và màn đáp trả cao tay của người vợ khiến "tiểu tam'' trắng tay

Chồng lỡ làm bồ có thai, cô ta đòi 500 triệu để "im lặng" và màn đáp trả cao tay của người vợ khiến "tiểu tam'' trắng tay

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Con trai ngoại tình, mẹ chồng không bênh mà còn dắt tôi đi "dẹp loạn", màn đánh ghen cao tay của bà khiến tiểu tam khiếp vía

Con trai ngoại tình, mẹ chồng không bênh mà còn dắt tôi đi "dẹp loạn", màn đánh ghen cao tay của bà khiến tiểu tam khiếp vía

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê vợ già lắm lời, tôi bao nuôi bồ trẻ "ngoan hiền" để rồi nhận cái kết đau đớn

Chê vợ già lắm lời, tôi bao nuôi bồ trẻ "ngoan hiền" để rồi nhận cái kết đau đớn

Ngỡ là cuộc giao dịch 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn chú rể bóc trần sự thật về số nợ khiến tôi ngã quỵ

Ngỡ là cuộc giao dịch 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn chú rể bóc trần sự thật về số nợ khiến tôi ngã quỵ

Nghe âm thanh lạ trong phòng tắm, tôi chết sững nhìn chồng và osin quần áo xộc xệch, vội vã che đậy dấu vết tội lỗi

Nghe âm thanh lạ trong phòng tắm, tôi chết sững nhìn chồng và osin quần áo xộc xệch, vội vã che đậy dấu vết tội lỗi

Chồng lỡ làm bồ có thai, cô ta đòi 500 triệu để "im lặng" và màn đáp trả cao tay của người vợ khiến "tiểu tam'' trắng tay

Chồng lỡ làm bồ có thai, cô ta đòi 500 triệu để "im lặng" và màn đáp trả cao tay của người vợ khiến "tiểu tam'' trắng tay

Chờ đợi 4 năm mới có con, tôi rụng rời khi cầm kết quả xét nghiệm: Đứa bé không phải con của chồng, sự thật 1 năm trước dần hé lộ

Chờ đợi 4 năm mới có con, tôi rụng rời khi cầm kết quả xét nghiệm: Đứa bé không phải con của chồng, sự thật 1 năm trước dần hé lộ

Tưởng được em chồng giúp đỡ 300 triệu mua xe, ai ngờ câu nói sau đó của cô ấy khiến tôi muốn trả lại tiền ngay lập tức

Tưởng được em chồng giúp đỡ 300 triệu mua xe, ai ngờ câu nói sau đó của cô ấy khiến tôi muốn trả lại tiền ngay lập tức