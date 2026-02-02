Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Đời sống 02/02/2026 16:59

Chiều ngày 2/2/2026 thị trường vàng tiếp biến động mạnh mẽ, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn mất hơn 22 triệu đồng/lượng theo đà lao dốc của giá thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 2,6 triệu đồng sau khi tăng trở lại 1,6 triệu đồng, nâng tổng mức giảm lên 6 triệu đồng. Giá mua vào còn 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm giá mua vàng miếng xuống 163 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng SJC 3,4 triệu đồng, mua vào 165,6 triệu đồng, bán ra 168,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm 2,5 triệu đồng, Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 166,5 triệu đồng, bán ra 169,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng… Vàng thế giới giảm lên đến 360 USD/ounce, còn 4.517 USD/ounce.

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng SJC tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, lúc 9 giờ 30 ngày 2/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 165,6 triệu đồng/lượng, bán ra 168,6 triệu đồng/lượng, giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần.

Trong vài ngày qua, giá vàng miếng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày. Nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập vào ngày 29-1, giá vàng miếng SJC mất tới 22,7 triệu đồng. Đây là mức giảm sốc của giá vàng chỉ trong thời gian ngắn.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại sáng nay cũng giảm tiếp nhưng có sự cách biệt giữa các thương hiệu. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 165,1 triệu đồng/lượng, bán ra 168,1 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% mua vào 164 triệu đồng/lượng, bán ra 168 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, mua vào 167 triệu đồng/lượng, bán ra 170 triệu đồng/lượng.

Trong vòng vài ngày, giá vàng nhẫn cũng rớt hơn 20 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 2/2/2026, giá vàng vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã giảm rất mạnh trên thị trường quốc tế, kéo theo vàng SJC trong nước bị thổi bay 5 triệu đồng/lượng.

