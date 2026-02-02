Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Chỉ 12 phút sau khi cất cánh, các nhà chức trách đã mất hoàn toàn liên lạc với chuyến bay HK4709 của hãng hàng không Satena Airlines. Được biết trên máy bay có 2 thành viên phi hành đoàn và 13 hành khách nhưng thật đáng tiếc là không có người sống sót.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

