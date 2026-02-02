2 người đang giặt quần áo bất ngờ nhìn thấy cá sấu dài 4,8 mét lao tới tấn công nam thiếu niên tử vong thương tâm

Người dân đã tiến hành một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau khi con thú được cho là đã tấn công James Ricard Makalen, 17 tuổi, khi cậu đang tắm gần nhà ở tỉnh Maluku, Indonesia, vào ngày 6/1. Cuộc tìm kiếm kéo dài gần 24 giờ cho đến khi họ phát hiện ra thi thể của nạn nhân vào ngày 7/1.
Video 1 giờ 55 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý