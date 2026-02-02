2 người đang giặt quần áo bất ngờ nhìn thấy cá sấu dài 4,8 mét lao tới tấn công nam thiếu niên tử vong thương tâm

Người dân đã tiến hành một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau khi con thú được cho là đã tấn công James Ricard Makalen, 17 tuổi, khi cậu đang tắm gần nhà ở tỉnh Maluku, Indonesia, vào ngày 6/1. Cuộc tìm kiếm kéo dài gần 24 giờ cho đến khi họ phát hiện ra thi thể của nạn nhân vào ngày 7/1.

