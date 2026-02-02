Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 3/2/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 02/02/2026 15:13

3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Đây có thể là thời cơ tốt để tuổi này có thể nhận những nhiệm vụ quan trọng hoặc thể hiện điểm mạnh của mình trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Với túi tiền đầy ắp, Bảo Bình có thể mua sắm để giải tỏa bớt những cảm xúc tiêu cực và khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hòa, khắng khít. Tình cảm đôi lứa vẫn còn mặn nồng như thuở những ngày mới quen khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ và ao ước. 

Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 3/2/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này có thể nhanh chóng phát huy thế mạnh, bản lĩnh của mình trong công việc. Đồng thời, nếu có ý định chuyển đổi công việc, bản mệnh có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Con giáp này có thể thoải mái, an tâm chi tiêu trong khoảng thời gian này do có nguồn thu nhập khá tốt từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn và nửa kia dự tính về chung một nhà sau khoảng thời gian yêu nhau. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, khả năng tiến tới hôn nhân là có. Những người đã có đôi có cặp ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 3/2/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông sau ngày 15/12. Người tuổi này có thể tìm thấy được nhiều mối làm ăn tiềm năng mà không cần phải tốn nhiều thời gian, công sức do có Nhị Hợp nâng đỡ. Hãy nắm bắt cơ hội này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nở rộ. Tuy nhiên, con giáp này cần liều lĩnh hơn trong kinh doanh, làm ăn để gia tăng nguồn tài chính của bản thân. 

Chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với người. Với sự trợ giúp của quý nhân Tam Hợp mà đây là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi hâm nóng tình cảm.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 ngày 3/2/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Vô tình chạm trán sư tử ở trước cửa nhà máy, người đàn ông có pha xử lý đáng kinh ngạc, thoát chết trong gang tấc

Vô tình chạm trán sư tử ở trước cửa nhà máy, người đàn ông có pha xử lý đáng kinh ngạc, thoát chết trong gang tấc

Video 1 giờ 33 phút trước
Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Video 1 giờ 39 phút trước
Kích động tấn công nhân viên trạm xăng, tên cướp nhận kết đắng ngay sau đó

Kích động tấn công nhân viên trạm xăng, tên cướp nhận kết đắng ngay sau đó

Video 1 giờ 51 phút trước
2 người đang giặt quần áo bất ngờ nhìn thấy cá sấu dài 4,8 mét lao tới tấn công nam thiếu niên tử vong thương tâm

2 người đang giặt quần áo bất ngờ nhìn thấy cá sấu dài 4,8 mét lao tới tấn công nam thiếu niên tử vong thương tâm

Video 1 giờ 55 phút trước
Lại gần chụp ảnh, người phụ nữ bị báo tuyết tấn công, vồ lấy và cắn vào mặt

Lại gần chụp ảnh, người phụ nữ bị báo tuyết tấn công, vồ lấy và cắn vào mặt

Video 2 giờ 1 phút trước
Ngã trước đầu xe tải, người đàn ông suýt bị cán tử vong khiến người chứng kiến sợ thót tim

Ngã trước đầu xe tải, người đàn ông suýt bị cán tử vong khiến người chứng kiến sợ thót tim

Video 2 giờ 6 phút trước
Phim điện ảnh của Vương Hạc Đệ chưa chiếu đã bị phán 'thất bại', vấp tranh cãi dữ dội

Phim điện ảnh của Vương Hạc Đệ chưa chiếu đã bị phán 'thất bại', vấp tranh cãi dữ dội

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

NÓNG: Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong

NÓNG: Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Thần Tài trao túi lộc khủng sau ngày 3/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Thần Tài trao túi lộc khủng sau ngày 3/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Kể từ ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Đúng 7h30 sáng ngày mai, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày tới (3/2-5/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày tới (3/2-5/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để