Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là "vàng ròng" bổ não, ăn sai cách lại hóa "độc dược"

Dinh dưỡng 17/05/2026 05:00

Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới được yêu thích nhất nhờ hương vị thơm ngon, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn xoài sai cách, cơ thể có thể nhận về những tác dụng phụ không mong muốn.

Ăn xoài có tác dụng gì?

Ăn xoài giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tốt cho tim mạch, da và mắt, đồng thời có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Xoài chứa nhiều vitamin C, A, B6 và kali... là những dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể.

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là 'vàng ròng' bổ não, ăn sai cách lại hóa 'độc dược' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả xoài đối với sức khỏe

Tốt cho thị lực: Vitamin A trong xoài có thể hỗ trợ bảo vệ thị lực, giảm thiểu nguy cơ khô mắt và quáng gà. Tiêu thụ xoài đều đặn và hợp lý có thể giúp bổ sung lượng lớn vitamin A cho cơ thể. Lutein và zeaxanthin trong xoài cũng đóng vai trò lọc ánh sáng xanh, bảo vệ mắt khỏi tổn thương.

Hỗ trợ làm đẹp da: Xoài cũng là lựa chọn tuyệt vời cho làn da nếu bạn muốn đẹp từ trong ra ngoài. Các chất dinh dưỡng như beta-carotene và vitamin C giúp kích thích collagen và bảo vệ da khỏi lão hóa. Chúng còn góp phần giảm mụn và làm mờ các vết thâm.

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là 'vàng ròng' bổ não, ăn sai cách lại hóa 'độc dược' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch: Về mặt tim mạch, xoài là nguồn cung khoáng chất cần thiết như kali và magiê. Các dưỡng chất này giúp điều hòa nhịp tim, trong khi chất xơ pectin giúp làm giảm mỡ máu. Sử dụng xoài một cách hợp lý sẽ hỗ trợ hệ tim mạch hoạt động hiệu quả hơn.

Giảm nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy xoài chứa các chất thực vật như mangiferin, quercetin và isoquercitrin giúp chống lại quá trình oxy hóa và kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Những hoạt chất này còn giúp bảo vệ DNA khỏi bị tổn thương do gốc tự do.

Tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn xoài chúng ta cần lưu ý nếu không muốn nhần về những tác dụng ngược đối với sức khỏe. 

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là 'vàng ròng' bổ não, ăn sai cách lại hóa 'độc dược' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều xoài có tốt không?

Xoài là một loại trái cây bổ dưỡng, nhưng việc ăn quá nhiều xoài có thể gây ra một số vấn đề:

Tăng lượng đường trong máu: Hầu hết các loại xoài đều ngọt do chứa nhiều fructose. Do đó, nếu ăn quá nhiều xoài, lượng đường trong máu có thể tăng lên, dẫn đến mất cân bằng insulin – hormone giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong cơ thể.

Xoài chín bằng hóa chất: Một số nhà cung cấp xoài sử dụng chất cacbua canxi để thúc đẩy quá trình chín nhanh hơn. Chất này có thể gây hại cho sức khỏe, gây ra cảm giác ngứa ran, tê bì, các vấn đề về thần kinh và thậm chí có liên quan đến nguy cơ ung thư.

Sự thật về quả xoài: Ăn đúng cách là 'vàng ròng' bổ não, ăn sai cách lại hóa 'độc dược' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các vấn đề về tiêu hóa: Việc tiêu thụ quá nhiều xoài, đặc biệt là xoài xanh có tính chua, có thể làm tăng lượng dịch vị trong dạ dày, dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như đau dạ dày và khó tiêu.

Kích ứng cổ họng: Nhựa từ vỏ xoài là một chất kích thích mạnh, có thể gây kích ứng cho cổ họng. Hơn nữa, bạn nên tránh uống nước lạnh ngay sau khi ăn xoài, vì nước lạnh có thể làm nhựa vỏ xoài đông lại, khiến nó bám vào cổ họng nhiều hơn, gây ra cảm giác khó chịu và kích ứng.

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Chẳng cần khéo tay hay làm, chỉ với vài bước đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo nên những miếng mứt xoài xanh dẻo quánh, vàng óng. Hãy để hương vị chua thanh, ngọt dịu này làm bừng sáng gian bếp và điểm tô thêm màu sắc cho khay mứt Tết nhà mình.

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