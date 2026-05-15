Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Dinh dưỡng 15/05/2026 11:37

Đậu bắp chắc chắn không còn xa lạ đối với bữa cơm của người Việt Nam vì đây là loại rau dễ trồng và có thể ăn với nhiều món từ canh đến món xào hoặc luộc để chấm nước thịt. Tuy nhiên bạn có biết đậu bắp có tác dụng gì cho cơ thể không?

Từ lâu, đậu bắp được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Trong mỗi 100g đậu có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như Natri 7mg, Kali 299 mg, Chất xơ 3.2g, Protein 1.9g, Sắt, vitamin C, Vitamin B6, Magie 57mg và các khoáng chất. Đậu bắp có lượng calo thấp chỉ 33 calo và không chứa cholesterol hoặc chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể.

Đừng bỏ qua 'vị thuốc đại bổ' ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp của đậu bắp giúp loại thực phẩm này phù hợp với mọi đối tượng đặc biệt là đối với bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, thiếu máu, táo bón,...

Công dụng của quả đâu bắp 

Tăng cường miễn dịch, tốt cho xương khớp

Đậu bắp là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin K dồi dào, hai yếu tố then chốt cho sức đề kháng và cấu trúc xương. Vitamin C giúp cơ thể tăng cường sản xuất bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh, trong khi vitamin K hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Việc bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn giúp cơ thể bạn dẻo dai hơn và ít bị ốm vặt khi thời tiết thay đổi.

Có khả năng ngăn ngừa ung thư

Đậu bắp chứa các chất chống oxy hóa gọi là polyphenol, bao gồm vitamin A, vitamin C và một loại protein gọi là lectin, có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người. Các nghiên cứu sử dụng các hợp chất cô đặc từ đậu bắp cho thấy chúng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú lên đến 63%. Tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm để có bằng chứng chắc chắn về đặc tính ngăn ngừa ung thư của đậu bắp.

Đừng bỏ qua 'vị thuốc đại bổ' ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ

Polyphenol trong đậu bắp giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và đột quỵ bằng cách ngăn ngừa cục máu đông và giảm tổn thương do gốc tự do. Chất chống oxy hóa trong đậu bắp cũng có thể có lợi cho não bộ bằng cách giảm viêm não.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu bắp có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Các nhà nghiên cứu tin rằng đậu bắp có thể giúp ngăn ngừa sự hấp thụ đường trong quá trình tiêu hóa. Theo hiều nghiên cứu khác, việc uống nước ngâm đậu bắp có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giúp việc quản lý bệnh tiểu đường tuýp 2 trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một số lưu ý khi ăn quả đậu bắp

Sau khi biết tác dụng và tác hại của quả đậu bắp, bạn cần chú ý đến các sử dụng để nâng cao các tác dụng và hạn chế tác hại của loại thực phẩm này:

Đừng bỏ qua 'vị thuốc đại bổ' ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả đậu bắp là thực vật có thể ăn được tất cả mà không cần bỏ hạt hay gọt vỏ.

Khi nấu đậu bắp không nên nấu quá kỹ để tránh làm mất đi chất nhầy và hàm lượng dinh dưỡng trong đậu bắp.

Có thể chế biến đậu bắp thành nhiều món ăn khác nhau để chống ngán như: Nướng, xào, luộc, chiên hoặc ép thành nước.

Những ai thể trạng kém, hay bị lạnh bụng không nên ăn nhiều đậu bắp vì thực phẩm này chứa tính hàn nên sẽ gây phản tác dụng.

Bệnh nhân mắc bệnh đường ruột hoặc mắc hội chứng ruột kích thích cũng nên hạn chế đậu bắp nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiêu chảy, đầy hơi do hàm lượng fructose cao.

Bí quyết kiểm soát mỡ máu chỉ bằng vài quả đậu bắp mỗi ngày: Rẻ tiền mà cực nhạy!

Bí quyết kiểm soát mỡ máu chỉ bằng vài quả đậu bắp mỗi ngày: Rẻ tiền mà cực nhạy!

Đậu bắp là món ăn ngày càng trở nên phổ biến trong thực đơn của người Việt, đây là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe vì có nhiều giá trị dinh dưỡng. Nhiều người còn ăn thường xuyên giúp kiểm soát mỡ máu.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu bắp công dụng của đậu bắp dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 3 giờ 24 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này