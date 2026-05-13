Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người "đại kỵ" này

Dinh dưỡng 13/05/2026 11:30

Sầu riêng là một trong những loại quả có mật độ năng lượng lớn, dễ gây tăng đường huyết, tăng cân và rối loạn chuyển hóa nếu ăn không kiểm soát.

Sầu riêng được biết đến là một loại trái cây nhiệt đới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nổi tiếng với biệt danh là “vua của các loại trái cây”. Mặc dù hương vị của sầu riêng khá nặng và nồng, nhưng nó lại chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn hầu hết các loại trái cây khác.

Trong 100g cơm sầu riêng chứa khoảng 147kcal, cao gấp 2-3 lần nhiều loại trái cây phổ biến. Một quả sầu riêng có thể cung cấp tới 1.000-1.500kcal.

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài năng lượng cao, sầu riêng còn chứa khoảng 27g carbohydrate trong mỗi 100g, cùng khoảng 5g chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa. Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, kali và các chất chống oxy hóa.

Theo chuyên gia, nhờ chứa 3-4g chất xơ/100g, sầu riêng có thể hỗ trợ tiêu hóa; vitamin C góp phần tăng đề kháng; vitamin B1, B6 tốt cho hệ thần kinh và chuyển hóa. Hàm lượng kali trong loại quả này cũng có lợi cho huyết áp ở người khỏe mạnh. Ngoài ra, tryptophan trong sầu riêng còn giúp cơ thể thư giãn nhẹ.

Mặc dù sầu riêng rất bổ dưỡng, nhưng ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe

Những đối tượng nên cẩn trọng và hạn chế ăn sầu riêng

Theo các chuyên gia, sầu riêng là loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng cần được tiêu thụ với lượng vừa phải để tránh những tác hại của sầu riêng​. Dưới đây là những nhóm người nên hạn chế ăn sầu riêng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe:

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người thừa cân béo phì

Sầu riêng chứa nhiều calo, dù không có cholesterol hay chất béo xấu. Sầu riêng bao nhiêu calo? Một quả sầu riêng nhỏ (khoảng 602g) có đến 885 calo, chiếm khoảng 44% lượng calo khuyến nghị hàng ngày cho một người trưởng thành. Việc tiêu thụ quá nhiều dễ dẫn đến tăng cân và tích tụ mỡ thừa, đặc biệt ở những người béo phì.

Người bị tiểu đường

Sầu riêng chứa lượng đường cao, bao gồm fructose và glucose. Việc ăn nhiều có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột, gây ra các triệu chứng như mờ mắt và buồn nôn. Vì vậy, người mắc bệnh tiểu đường nên kiểm soát lượng ăn hoặc tránh tiêu thụ sầu riêng.

Người có thể trạng nóng, dễ bị táo bón

Theo y học cổ truyền, sầu riêng có tính nóng, ăn quá nhiều dễ gây nóng trong, loét miệng, nổi mụn và ngộ độc. Đặc biệt, những người có cơ địa nóng hoặc đang bị táo bón nặng nên hạn chế hoặc tránh ăn loại quả này để không làm tình trạng nghiêm trọng hơn.

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh thận và tim mạch

Sầu riêng chứa hàm lượng kali cao, nếu ăn nhiều có thể dẫn đến ứ đọng kali, gây rối loạn nhịp tim và làm suy giảm chức năng thận. Vì vậy, những người mắc bệnh thận hoặc tim mạch cần đặc biệt lưu ý và nên hạn chế tiêu thụ loại quả này.

Một số lưu ý khi ăn sầu riêng

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khi sử dụng sầu riêng kết hợp với uống rượu có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe. Bởi vì trong sầu riêng có chứa các hợp chất tương tự như lưu huỳnh có thể ngăn rượu được chuyển hóa hoàn toàn, từ đó khiến mức nồng độ cồn trong máu bị tăng cao, gây ra các tình trạng như buồn nôn, nôn mửa, hoặc tim đập nhanh. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn nên tránh uống rượu và ăn sầu riêng cùng một lúc.

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ăn sầu riêng cũng có thể gây ra các phản ứng dị ứng, vấn đề ở dạ dày, tiêu chảy, hoặc đầy hơi. Hạt sầu riêng có thể gây khó thở đối với một số người.

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, nên hạn chế ăn sầu riêng, bởi vì nó có chứa 13 gram chất béo và 357 calo có thể làm tăng cân.

Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Sầu riêng có chứa hàm lượng kali, chất xơ và các chất béo không bão hòa cao hơn so với các loại trái cây khác nên rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Trong đó kali là chất rất tốt cho người bị cao huyết áp, còn chất xơ và các chất béo không bão hoà lại rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch.

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