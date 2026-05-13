Cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp 'sải cánh Phượng Hoàng', ơn trên ban LỘC, tiền tài leo thang, tương lai thênh thang rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13/05/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'sải cánh Phượng Hoàng', ơn trên ban LỘC, tiền tài leo thang, tương lai thênh thang rộng mở vào cuối tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Cuối tháng 3 âm lịch, Thiên Ấn chỉ cho con giáp tuổi Mão nhận ra đâu là hướng đi phù hợp cho mình trong thời gian này. Nhờ thế mà bạn tiết kiệm được năng lượng, tránh được việc phân bổ quá nhiều lĩnh vực không đúng trọng tâm. Ngũ hành xung khắc cho thấy nếu bạn ưa thích sự mạo hiểm sẽ có nguy cơ đẩy bản thân vào những rủi ro không đáng có trong thời gian này. 

Cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp 'sải cánh Phượng Hoàng', ơn trên ban LỘC, tiền tài leo thang, tương lai thênh thang rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bằng việc tập luyện, nghỉ ngơi cho phù hợp. Tuy nhiên, đừng vì cố bắt chước người khác mà tập luyện quá sức hoặc tham gia các cuộc chạy đường dài khi bạn chưa có sự chuẩn bị đủ tốt.

Con giáp tuổi Dần 

Cuối tháng 3 âm lịch, cục diện Tam Hợp, người tuổi Dần sẽ trải qua một ngày nhân duyên rực rỡ, cảm nhận mọi việc đều vô cùng trôi chảy. Bản mệnh toát ra sức hút mạnh mẽ nhờ sự tự tin, quyết đoán và tư duy sắc bén trong việc xử lý các tình huống phức tạp. Sự ủng hộ từ quý nhân và những người xung quanh sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên con đường chinh phục mục tiêu của mình. 

Cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp 'sải cánh Phượng Hoàng', ơn trên ban LỘC, tiền tài leo thang, tương lai thênh thang rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tài chính của người tuổi này đang đạt mức đỉnh điểm nhờ vào sự nhạy bén với các cơ hội đầu tư trên thị trường kinh doanh. Bạn có thể nhận được một khoản lợi nhuận lớn từ những dự án cũ hoặc có thêm nguồn thu nhập bất ngờ từ những công việc tay trái.

Con giáp tuổi Sửu 

Cuối tháng 3 âm lịch, Bán Hợp mang đến không ít tin vui cho người tuổi Sửu. Đây là thời điểm mọi việc xung quanh bạn diễn ra thuận lợi vô cùng. Có vẻ như những nỗ lực của bạn cuối cùng cũng được đền đáp. Hãy nắm bắt cơ hội này thật tốt để lật mình, vươn tới đỉnh cao. Vận tài lộc của con giáp này cũng thêm phần rực sáng nhờ sự che chở của Thiên Tài. 

Cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp 'sải cánh Phượng Hoàng', ơn trên ban LỘC, tiền tài leo thang, tương lai thênh thang rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những tiến triển tích cực trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ. Người độc thân cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương. Nếu đã tìm hiểu kỹ càng thì hãy thử nhận lời người ấy xem sao. Đừng e ngại để rồi bỏ lỡ duyên lành. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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