Thông tin MỚI vụ vụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang

Đời sống 12/05/2026 12:24

Một cụ ông lớn tuổi được người thân đưa đến chùa rồi rời đi, để lại thư nhờ nhà chùa chăm sóc, sau đó đã được gia đình đón về.

Ngày 12/5, theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông lớn tuổi bị người thân đưa đến chùa rồi bỏ lại. 

"Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Hiện người đàn ông đã được gia đình đón về" - vị này cho biết.

Hình ảnh gia đình đưa cụ ông đến chùa rồi rời đi lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VOV, mạng xã hội xôn xao hình ảnh, clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô hợp đồng chở theo người đàn ông và một phụ nữ đến chùa Đồng, thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng. Vừa bước xuống xe, người đàn ông lớn tuổi đã loạng choạng ngã. Sau đó, ông được đỡ dậy, đưa vào trong khuôn viên chùa, rồi người phụ nữ nhanh chóng rời đi.

 

Người đàn ông bị bỏ lại chùa trong tình trạng sức khỏe yếu, bên người có một số đồ đạc cá nhân cùng mảnh giấy ghi nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Người đàn ông bị bỏ lại chùa - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng, qua xác minh ban đầu, người đàn ông quê ở Hà Nội, được con gái thuê xe đưa đến chùa rồi bỏ lại. Gia cảnh người con gái rất khó khăn, không có điều kiện chăm sóc bố nên mới đưa ông đến chùa. 

Ngày 11/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng và người dân vào rừng tìm kiếm bé gái đi lạc.

