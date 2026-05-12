Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Mới đây, nền tảng Youku chính thức xác nhận khởi động dự án “Tàng Hải truyện 2” tại hội nghị công bố thường niên. Bộ phim nhanh chóng leo top tìm kiếm trên các bảng giải trí Trung Quốc dù mới chỉ dừng ở giai đoạn công bố poster concept (ảnh chủ đề). Theo thống kê được chia sẻ trên mạng xã hội, từ khóa liên quan đến “Tàng Hải truyện 2” ghi nhận hơn 100 triệu lượt đọc, hơn 133.000 lượt thảo luận cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 24 giờ. Đáng chú ý, dự án hiện chưa khai máy, chưa công bố dàn diễn viên chính thức và cũng chưa tung trailer đầu tiên.

Thông tin phần 2 được xếp vào danh sách phim trọng điểm năm 2026 của Youku khiến cộng đồng yêu phim bàn tán sôi nổi về khả năng ê-kíp và dàn cast cũ tái hợp. Nhiều khán giả cho rằng sức hút lớn của dự án đến từ thành công trước đó của phần đầu cùng độ nổi tiếng của Tiêu Chiến.

Song song với “Tàng Hải truyện 2”, nam diễn viên cũng vừa công bố dự án “Điệp báo thượng bất phong đỉnh” (tạm dịch: “Điệp báo không giới hạn”) - tác phẩm thuộc thể loại gián điệp, chính kịch do Trương Khai Trụ thực hiện. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai Nhậm Thiếu Bạch - một người ngầm hoạt động trong Bộ Quốc phòng năm 1948. Sau biến cố mạng lưới tình báo bị bại lộ, nhân vật dấn thân vào chuỗi nhiệm vụ nguy hiểm để bảo vệ đồng đội và tiếp tục hoạt động bí mật. Tác phẩm được giới thiệu mang màu sắc đấu trí căng thẳng, kết hợp yếu tố gián điệp và tâm lý. Bên cạnh tuyến nội dung chính trị, phim còn khai thác mối quan hệ giữa Nhậm Thiếu Bạch và Lan Ấu Nhân do Châu Vũ Đồng đảm nhận. Ngoài Tiêu Chiến và Châu Vũ Đồng, phim có sự tham gia của Phùng Huy, Cốc Trí Hâm, Trịnh Gia Bân và Thẩm Giai Ngọc. Việc liên tiếp xuất hiện trong hai dự án lớn thuộc hai màu sắc khác nhau giúp Tiêu Chiến tiếp tục duy trì độ thảo luận mạnh trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên đang có lợi thế lớn về sức hút thương mại lẫn khả năng tạo nhiệt cho dự án ngay từ giai đoạn đầu công bố.

Vì sao Thập Nhật Chung Yên do Tiêu Chiến đóng chính gây bão mạng?

