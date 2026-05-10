Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý

Sao quốc tế 10/05/2026 16:52

Bốn năm sau khi chính thức xác nhận ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang trở thành đề tài nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đầu năm 2022, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thông báo kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm bằng một tuyên bố ngắn gọn, văn minh và không kéo theo những màn đấu tố ồn ào. Thời điểm đó, dư luận từng đặt ra nhiều nghi vấn về tương lai của nữ diễn viên, đặc biệt khi cô bị cho là sẽ mất đi sức hút sau khi rời khỏi "cặp đôi quyền lực" của làng giải trí Hoa ngữ.

 

Tuy nhiên, bốn năm trôi qua, Angela Baby dần cho thấy một hình ảnh khác. Thay vì chạy theo thị phi hay cố gắng duy trì hào quang kiểu "đỉnh lưu", cô lựa chọn giữ nhịp hoạt động ổn định trong lĩnh vực mình có thế mạnh. Theo truyền thông Trung Quốc, lịch trình của nữ diễn viên trong tháng này vẫn khá dày đặc với nhiều hoạt động giải trí, thời trang và quảng cáo.

Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý - Ảnh 1

Angela Baby tiếp tục ghi hình cho chương trình thực tế đình đám tại nhiều địa phương như Cáp Nhĩ Tân hay quê nhà Thường Châu. Dù trải qua không ít biến động sự nghiệp trong vài năm gần đây, cô vẫn duy trì được sức hút riêng nhờ hình ảnh năng động, hoạt bát và khả năng tạo thiện cảm với khán giả truyền hình.

Song song với các hoạt động giải trí, nữ diễn viên cũng tiếp tục xuất hiện trong lĩnh vực thời trang và thương mại. Cô tham gia livestream thương hiệu, dự sự kiện trực tiếp, đồng thời xuất hiện trên trang bìa tạp chí số tháng 5 với hình ảnh trưởng thành và sắc sảo hơn. Một số nguồn tin cho biết Angela Baby chuẩn bị công bố thêm nhiều hợp đồng thương mại mới, cho thấy sức ảnh hưởng của cô trong giới quảng cáo vẫn chưa hề biến mất như những lời đồn đoán trước đó.

Theo thống kê từ mạng xã hội Weibo, tài khoản cá nhân của nữ diễn viên hiện vẫn sở hữu hơn 107 triệu người theo dõi. Con số này được xem là minh chứng cho độ phủ sóng và sức hút bền bỉ của cô trong làng giải trí Hoa ngữ, bất chấp giai đoạn từng bị ảnh hưởng vì tranh cãi nghề nghiệp và biến động đời tư.

Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý - Ảnh 2

Khác với thời điểm còn trong hôn nhân, Angela Baby hiện sống kín tiếng và giản dị hơn. Truyền thông Trung Quốc cho biết cô dành nhiều thời gian cho con trai Tiểu Hải Miên, năm nay 9 tuổi. Sau ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh duy trì mối quan hệ "đồng hành nuôi con" khá văn minh. Cả hai vẫn cùng xuất hiện trong một số dịp đặc biệt của con, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng ưu tiên sự ổn định tâm lý cho cậu bé.

Nguồn tin từ giới giải trí Trung Quốc cũng cho biết Angela Baby hiện không còn quá chú trọng việc xây dựng hình tượng hoàn hảo như trước. Cô ít xuất hiện ở những buổi tụ họp đông nghệ sĩ, vòng bạn bè cũng dần thay đổi theo hướng riêng tư hơn. Dịp sinh nhật tuổi 37 vừa qua, nữ diễn viên không nhận được hàng loạt lời chúc công khai từ giới sao như thời còn ở đỉnh cao danh tiếng, nhưng cô vẫn thoải mái tận hưởng ngày đặc biệt bên bạn bè thân thiết và người hâm mộ.

Ở tuổi 37, Angela Baby vẫn giữ được sức hút của một ngôi sao giải trí hàng đầu, nhưng điều khiến công chúng chú ý hơn lúc này lại là sự điềm tĩnh và cách cô tận hưởng cuộc sống độc thân một cách thoải mái. Sau cuộc hôn nhân từng được xem là biểu tượng của showbiz Hoa ngữ, nữ diễn viên dường như đang chọn cho mình một chặng đường khác: tập trung vào công việc, làm mẹ và sống theo nhịp điệu riêng thay vì chạy theo những kỳ vọng của dư luận.

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Sau đám cưới thế kỷ năm 2015, nơi những lời thề nguyện ngọt ngào từng khiến cả làng giải trí Hoa ngữ ngưỡng mộ, ít ai ngờ rằng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại khép lại cuộc hôn nhân vào năm 2022 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Bốn năm trôi qua, khi cả hai đã ổn định cuộc sống riêng, sự khác biệt trong quỹ đạo sự nghiệp và hình ảnh cá nhân ngày càng trở nên rõ nét.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão'

Angela Baby đưa con trai đi chơi chốn đông người, vẻ ngoài của nhóc tỳ 'gây bão'

Phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị xử phạt vì gọi Angela Baby là 'cô gái răng vẩu'

Phòng khám nha khoa ở Trung Quốc bị xử phạt vì gọi Angela Baby là 'cô gái răng vẩu'

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/2/2023: Dương Mịch sở hữu khối tài sản nhiều hơn Angela Baby, Bành Vu Yến chưa kết hôn và không có con như lời đồn?

Là một 'thần sắc' trong Cbiz, liệu màn giả trai của Angela Baby có gây thất vọng?

Là một 'thần sắc' trong Cbiz, liệu màn giả trai của Angela Baby có gây thất vọng?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý

Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Hai 11/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 11/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện sau sự cố mất điện đột ngột

TP.HCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện sau sự cố mất điện đột ngột

Đời sống 5 giờ 52 phút trước
Cứ tưởng dùng quạt là tiết kiệm: 3 sai lầm tai hại khiến hóa đơn tiền điện "nhảy số" ngang dùng điều hòa

Cứ tưởng dùng quạt là tiết kiệm: 3 sai lầm tai hại khiến hóa đơn tiền điện "nhảy số" ngang dùng điều hòa

Mẹo vặt trong bếp 7 giờ 34 phút trước
Khởi tố 2 giám đốc trong vụ sản xuất hơn 220.000 gói cà phê hòa tan giả ở Hưng Yên

Khởi tố 2 giám đốc trong vụ sản xuất hơn 220.000 gói cà phê hòa tan giả ở Hưng Yên

Đời sống 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/5/2026, 3 con giáp bứt phá giàu lên rực rỡ, mua nhà sắm xe dễ dàng, tiền bạc cứ thế đổ ầm ầm về túi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 10/5/2026, 3 con giáp bứt phá giàu lên rực rỡ, mua nhà sắm xe dễ dàng, tiền bạc cứ thế đổ ầm ầm về túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc may mắn, đổi đời lên hương, đánh đâu thắng đó, không mua đất cũng tậu vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc may mắn, đổi đời lên hương, đánh đâu thắng đó, không mua đất cũng tậu vàng

Ngỡ là rau củ bình thường, ai dè là "siêu thực phẩm" bổ não, khỏe tim nằm ngay sạp chợ gần nhà

Ngỡ là rau củ bình thường, ai dè là "siêu thực phẩm" bổ não, khỏe tim nằm ngay sạp chợ gần nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Lư Dục Hiểu bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim

Lư Dục Hiểu bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này