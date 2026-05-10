Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý

Đầu năm 2022, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thông báo kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm bằng một tuyên bố ngắn gọn, văn minh và không kéo theo những màn đấu tố ồn ào. Thời điểm đó, dư luận từng đặt ra nhiều nghi vấn về tương lai của nữ diễn viên, đặc biệt khi cô bị cho là sẽ mất đi sức hút sau khi rời khỏi "cặp đôi quyền lực" của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, bốn năm trôi qua, Angela Baby dần cho thấy một hình ảnh khác. Thay vì chạy theo thị phi hay cố gắng duy trì hào quang kiểu "đỉnh lưu", cô lựa chọn giữ nhịp hoạt động ổn định trong lĩnh vực mình có thế mạnh. Theo truyền thông Trung Quốc, lịch trình của nữ diễn viên trong tháng này vẫn khá dày đặc với nhiều hoạt động giải trí, thời trang và quảng cáo.

Angela Baby tiếp tục ghi hình cho chương trình thực tế đình đám tại nhiều địa phương như Cáp Nhĩ Tân hay quê nhà Thường Châu. Dù trải qua không ít biến động sự nghiệp trong vài năm gần đây, cô vẫn duy trì được sức hút riêng nhờ hình ảnh năng động, hoạt bát và khả năng tạo thiện cảm với khán giả truyền hình.

Song song với các hoạt động giải trí, nữ diễn viên cũng tiếp tục xuất hiện trong lĩnh vực thời trang và thương mại. Cô tham gia livestream thương hiệu, dự sự kiện trực tiếp, đồng thời xuất hiện trên trang bìa tạp chí số tháng 5 với hình ảnh trưởng thành và sắc sảo hơn. Một số nguồn tin cho biết Angela Baby chuẩn bị công bố thêm nhiều hợp đồng thương mại mới, cho thấy sức ảnh hưởng của cô trong giới quảng cáo vẫn chưa hề biến mất như những lời đồn đoán trước đó.

Theo thống kê từ mạng xã hội Weibo, tài khoản cá nhân của nữ diễn viên hiện vẫn sở hữu hơn 107 triệu người theo dõi. Con số này được xem là minh chứng cho độ phủ sóng và sức hút bền bỉ của cô trong làng giải trí Hoa ngữ, bất chấp giai đoạn từng bị ảnh hưởng vì tranh cãi nghề nghiệp và biến động đời tư.

Khác với thời điểm còn trong hôn nhân, Angela Baby hiện sống kín tiếng và giản dị hơn. Truyền thông Trung Quốc cho biết cô dành nhiều thời gian cho con trai Tiểu Hải Miên, năm nay 9 tuổi. Sau ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh duy trì mối quan hệ "đồng hành nuôi con" khá văn minh. Cả hai vẫn cùng xuất hiện trong một số dịp đặc biệt của con, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng ưu tiên sự ổn định tâm lý cho cậu bé.

Nguồn tin từ giới giải trí Trung Quốc cũng cho biết Angela Baby hiện không còn quá chú trọng việc xây dựng hình tượng hoàn hảo như trước. Cô ít xuất hiện ở những buổi tụ họp đông nghệ sĩ, vòng bạn bè cũng dần thay đổi theo hướng riêng tư hơn. Dịp sinh nhật tuổi 37 vừa qua, nữ diễn viên không nhận được hàng loạt lời chúc công khai từ giới sao như thời còn ở đỉnh cao danh tiếng, nhưng cô vẫn thoải mái tận hưởng ngày đặc biệt bên bạn bè thân thiết và người hâm mộ.

Ở tuổi 37, Angela Baby vẫn giữ được sức hút của một ngôi sao giải trí hàng đầu, nhưng điều khiến công chúng chú ý hơn lúc này lại là sự điềm tĩnh và cách cô tận hưởng cuộc sống độc thân một cách thoải mái. Sau cuộc hôn nhân từng được xem là biểu tượng của showbiz Hoa ngữ, nữ diễn viên dường như đang chọn cho mình một chặng đường khác: tập trung vào công việc, làm mẹ và sống theo nhịp điệu riêng thay vì chạy theo những kỳ vọng của dư luận.