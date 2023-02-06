Là một 'thần sắc' trong Cbiz, liệu màn giả trai của Angela Baby có gây thất vọng?

Sao quốc tế 06/02/2023 15:17

Mới đây, Angela Baby gây chú ý khi những bức ảnh hậu trường phim Tương Tư Lệnh cô đóng chính được đăng tải.

Gần đây, nữ diễn viên xinh đẹp Angela Baby gây chú ý khi những bức ảnh hậu trường phim Tương Tư Lệnh cô đóng chính được đăng tải. Cụ thể nữ diễn viên đã mặc nam trang, hóa thân thành Quân Ỷ La sống dưới hai thân phận. Trong nhà, Quân Ỷ La là trưởng nữ Quân gia nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm.

Ngay sau đó, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tạo hình giả nam của Angela Baby. Một số khen cô gần như không trang điểm, che chắn cẩn trọng vòng một, tỉ mỉ trong động tác đi đứng nên rất ra dáng nam nhi.

Một số khác cho rằng nữ diễn viên do không trang điểm nên nhợt nhạt và kém sắc, lên hình sẽ thiếu tươi tắn so với các bạn diễn khác. Họ cho rằng nhiều nữ diễn viên cũng vẫn hóa trang bình thường nhưng thuyết phục khiến khán giả tin là nam.

Là một 'thần sắc' trong Cbiz, liệu màn giả trai của Angela Baby có gây thất vọng? - Ảnh 1Là một 'thần sắc' trong Cbiz, liệu màn giả trai của Angela Baby có gây thất vọng? - Ảnh 2Là một 'thần sắc' trong Cbiz, liệu màn giả trai của Angela Baby có gây thất vọng? - Ảnh 3

Hiện tại, Angela Baby có khá nhiều dự án phim chưa được lên sóng như rần duyên, Mộ sắc tâm ước, Mạn ảnh tầm tung... Tuy nhiên, những dự án này không tạo được sự chú ý của dư luận bởi từ trước tới nay, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên đều không được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Tống Uy Long cũng được khán giả quan tâm bởi dáng vẻ điển trai trong tạo hình cổ trang. Tống Uy Long sinh năm 1999, cao 1m85, ngoài đời thực anh nhỏ hơn Angela Baby đến 10 tuổi.

Là một 'thần sắc' trong Cbiz, liệu màn giả trai của Angela Baby có gây thất vọng? - Ảnh 4

Tương Tư Lệnh đánh dấu sự trở lại của Angela Baby sau thời gian dài im ắng, nhất là khi vừa ly hôn "Huỳnh giáo chủ". Lần này cô lựa chọn hợp tác với đàn em 9X Tống Uy Long, một lần nữa đặt cược vào chuyện tình chị em sau thất bại của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi bản Trung.

Trong phim, cô vào vai Quân Ỷ La mang 2 thân phận, ngoài đường là con trai của Quân Phi Phàm, nhưng về nhà thì sống với bản dạng thật là nữ giới. Mọi chuyện bắt đầu gay go khi cô bị bắt đến Bắc Huyên năm 20 tuổi, biệt tăm biệt tích. Lúc này cô gặp Huyền Liệt (Tống Uy Long), người biết cô là nữ cải trang nam và từ đây có với nhau mối tình đầy nước mắt.

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