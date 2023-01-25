Danh tiếng của Angela Baby 'tụt dốc không phanh' sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh?

Nhãn hàng Dior gắn bó với nữ diễn viên từ năm 2017, và từng tài trợ cho đám cưới của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Sự có mặt của Dior trong bản đồ công việc giúp nữ diễn viên nâng tầm vị thế.

Gần đây, theo trang tin QQ, tài nguyên nghệ thuật của Angela Baby hiện đang giảm sút rõ rệt sau khi đánh mất "chỗ dựa" là Huỳnh Hiểu Minh . Cụ thể, nữ diễn viên đã mất 4 hợp đồng làm người đại diện, trong đó có thương hiệu xa xỉ Dior ngay từ đầu năm 2023. Do đó, việc các thương hiệu từng tranh giành Angela Baby lần lượt rời bỏ, không tái ký hợp đồng cho thấy người đẹp đang đánh mất vị thế sao hạng A, suy giảm giá trị thương mại.

Theo Sina, trước thời điểm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby thu hút công chúng khi là gương mặt đại diện cho nhiều quảng cáo bao gồm đồ ăn uống, trang điểm , thời trang , ôtô, phụ kiện… Cô là một trong những nữ hoàng quảng cáo và thậm chí được các thương hiệu xa xỉ săn đón, chọn làm người mẫu, đại sứ.

Nhưng đến năm 2022, số lượng hợp đồng quảng cáo của Angela Baby đã giảm sâu sau khi thông báo ly đường ai nấy đi với Huỳnh Hiểu Minh. Theo iFeng, người đẹp hiện còn nắm trong tay 9 hợp đồng làm người mẫu cho thương hiệu lớn và tầm trung. Từ một trong những sao nữ có mức độ phủ sóng truyền thông và nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, một năm trở lại đây, tầm ảnh hưởng lẫn địa vị trong giới của nữ diễn viên đang đi xuống.

Năm 2022, Angela Baby có 2 phim truyền hình phát sóng là Phong khởi Lũng Tây, Dáng vẻ nên có của tình yêu. Phần lớn quãng thời gian còn lại cô xuất hiện trong các show giải trí như Keep Running 10, Manh thám tra án 2, Tín hiệu trái tim 5. Cả hai tác phẩm nói trên đều có lượt xem đáng thất vọng. Diễn xuất của nữ nghệ sĩ bị đánh giá nhạt nhòa, lạc lõng. Nhiều khán giả thẳng thắn nhận định nếu không có gương mặt đẹp, Angela Baby đã sớm bị đào thải khỏi thị trường giải trí xứ tỷ dân.

Angela Baby cũng phải trải qua tình cảnh bị xếp sau Nhậm Gia Luân - tài tử vào nghề sau, mới vụt sáng trong 3 năm trở lại đây - khi tham gia dự án Mộ sắc tâm ước. Ở thời danh tiếng còn đỉnh cao và có hậu phương vững chắc, bạn diễn của Angela Baby đều là những tài tử hạng A như Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa, Đặng Luân... trong các dự án đầu tư kinh phí cao. Dù diễn xuất bị liệt vào nhóm thảm họa màn ảnh, người đẹp vẫn được trao vai chính. Nhưng từ năm 2020, gió đã đổi chiều. Angela Baby bị nhà sản xuất ghẻ lạnh. Cô bắt đầu phải đảm nhận vai phụ ít đất diễn, thời lượng ngắn trên màn ảnh.

Ở thời điểm hiện tại, muốn đóng vai chính, người đẹp cũng đành chấp nhận tham gia dự án kinh phí trung bình, hợp tác với bạn diễn trẻ tuổi, kém xa địa vị của mình như Lại Quán Lâm trong Dáng vẻ nên có của tình yêu, Mã Thiên Vũ trong Trần duyên hay Vương An Vũ trong Mạn ảnh tầm tung.