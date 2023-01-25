Danh tiếng của Angela Baby 'tụt dốc không phanh' sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh?

Sao quốc tế 25/01/2023 19:35

Theo truyền thông xứ Trung mới đây, Angela Baby đang rơi vào tình trạng đáng buồn, tài nguyên nghệ thuật giảm sút rõ rệt sau khi đánh mất chỗ dựa là Huỳnh Hiểu Minh.

Gần đây, theo trang tin QQ, tài nguyên nghệ thuật của Angela Baby hiện đang giảm sút rõ rệt sau khi đánh mất "chỗ dựa" là Huỳnh Hiểu Minh. Cụ thể, nữ diễn viên đã mất 4 hợp đồng làm người đại diện, trong đó có thương hiệu xa xỉ Dior ngay từ đầu năm 2023. Do đó, việc các thương hiệu từng tranh giành Angela Baby lần lượt rời bỏ, không tái ký hợp đồng cho thấy người đẹp đang đánh mất vị thế sao hạng A, suy giảm giá trị thương mại.

Nhãn hàng Dior gắn bó với nữ diễn viên từ năm 2017, và từng tài trợ cho đám cưới của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Sự có mặt của Dior trong bản đồ công việc giúp nữ diễn viên nâng tầm vị thế.

Danh tiếng của Angela Baby 'tụt dốc không phanh' sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh? - Ảnh 1

Theo Sina, trước thời điểm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby thu hút công chúng khi là gương mặt đại diện cho nhiều quảng cáo bao gồm đồ ăn uống, trang điểm, thời trang, ôtô, phụ kiện… Cô là một trong những nữ hoàng quảng cáo và thậm chí được các thương hiệu xa xỉ săn đón, chọn làm người mẫu, đại sứ.

Nhưng đến năm 2022, số lượng hợp đồng quảng cáo của Angela Baby đã giảm sâu sau khi thông báo ly đường ai nấy đi với Huỳnh Hiểu Minh. Theo iFeng, người đẹp hiện còn nắm trong tay 9 hợp đồng làm người mẫu cho thương hiệu lớn và tầm trung. Từ một trong những sao nữ có mức độ phủ sóng truyền thông và nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, một năm trở lại đây, tầm ảnh hưởng lẫn địa vị trong giới của nữ diễn viên đang đi xuống.

Danh tiếng của Angela Baby 'tụt dốc không phanh' sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh? - Ảnh 2

Năm 2022, Angela Baby có 2 phim truyền hình phát sóng là Phong khởi Lũng Tây, Dáng vẻ nên có của tình yêu. Phần lớn quãng thời gian còn lại cô xuất hiện trong các show giải trí như Keep Running 10, Manh thám tra án 2, Tín hiệu trái tim 5. Cả hai tác phẩm nói trên đều có lượt xem đáng thất vọng. Diễn xuất của nữ nghệ sĩ bị đánh giá nhạt nhòa, lạc lõng. Nhiều khán giả thẳng thắn nhận định nếu không có gương mặt đẹp, Angela Baby đã sớm bị đào thải khỏi thị trường giải trí xứ tỷ dân.

Angela Baby cũng phải trải qua tình cảnh bị xếp sau Nhậm Gia Luân - tài tử vào nghề sau, mới vụt sáng trong 3 năm trở lại đây - khi tham gia dự án Mộ sắc tâm ước. Ở thời danh tiếng còn đỉnh cao và có hậu phương vững chắc, bạn diễn của Angela Baby đều là những tài tử hạng A như Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa, Đặng Luân... trong các dự án đầu tư kinh phí cao. Dù diễn xuất bị liệt vào nhóm thảm họa màn ảnh, người đẹp vẫn được trao vai chính. Nhưng từ năm 2020, gió đã đổi chiều. Angela Baby bị nhà sản xuất ghẻ lạnh. Cô bắt đầu phải đảm nhận vai phụ ít đất diễn, thời lượng ngắn trên màn ảnh.

Ở thời điểm hiện tại, muốn đóng vai chính, người đẹp cũng đành chấp nhận tham gia dự án kinh phí trung bình, hợp tác với bạn diễn trẻ tuổi, kém xa địa vị của mình như Lại Quán Lâm trong Dáng vẻ nên có của tình yêu, Mã Thiên Vũ trong Trần duyên hay Vương An Vũ trong Mạn ảnh tầm tung.

Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Sao hoa ngữ sao châu á sự nghiệp của Angela Baby

TIN LIÊN QUAN

Diễn xuất của Angela Baby sao bao nhiêu năm vẫn bị netizen thẳng thừng nhận xét là 'thảm họa'

Diễn xuất của Angela Baby sao bao nhiêu năm vẫn bị netizen thẳng thừng nhận xét là 'thảm họa'

Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi

Huỳnh Hiểu Minh sắp đoàn tụ cùng con trai cưng, bỏ mặc Angela Baby một mình cô đơn lẻ loi

Hậu bị bắt gặp đi cùng trai lạ vào hộp đêm, Angela Baby bị nghi nhiễm Covid-19

Hậu bị bắt gặp đi cùng trai lạ vào hộp đêm, Angela Baby bị nghi nhiễm Covid-19

Fan phát sốt trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà Angela Baby

Fan phát sốt trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà Angela Baby

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Châu Tinh Trì với các người đẹp Cbiz: Có chung sở thích với Angela Baby

Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Châu Tinh Trì với các người đẹp Cbiz: Có chung sở thích với Angela Baby

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái