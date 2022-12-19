Hậu bị bắt gặp đi cùng trai lạ vào hộp đêm, Angela Baby bị nghi nhiễm Covid-19

Angela Baby bị nghi nhiễm covid 19 do đi hộp đêm cùng trai lạ.

Theo truyền thông đưa tin, mới đây một blogger nổi tiếng xứ Trung đã tiết lộ một thông tin gây sóc về Angela Baby. Cụ thể, trong một buổi đi chơi một người bạn của nữ diễn viên đã bị mắc phải Covid-19 và những người tiếp xúc gồm có vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh và một người đàn ông lạ mặt tại hộp đêm.

Angela Baby - Ảnh: Internet

Blogger cho biết Angelababy đã đến hộp đêm vào đêm ngày 11, và được chẩn đoán dương tính Covid-19 vào ngày 12. Sau đó cô phải hủy bỏ hai sự kiện trong đó có đêm hội "Man Of The Year" của GQ và vẫn chưa xuất hiện cho đến bây giờ. Cũng chính vì không muốn lây bệnh cho con nên thông tin cách đây vài về việc Huỳnh Hiểu Minh trở về nhà cô nàng mục đích chính là để đón con về nhà.

Hình ảnh được cho là vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh tại hộp đêm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi thông tin được chia sẻ, người hâm mộ của Angelababy cho rằng thông tin khó có thể kiểm chứng. Để chứng minh thông tin của mình có căn cứ, blogger này còn đăng hình ảnh được cho là vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở hộp đêm.

Vài ngày trước, truyền thông đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp tới biệt thự ở Thượng Hải của Angelababy vào tối muộn sau khi tụ tập cùng bạn bè. Nam diễn viên qua đêm tại nhà vợ cũ hôm sau mới rời đi.

Dẫu vậy đến thời điểm hiện tại mọi thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng, ngoài ra người trong cuộc cũng chưa hề lên tiếng nên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức nghi ngờ.

Fan phát sốt trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà Angela Baby Thông tin Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện tại nhà Angela Baby đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-bi-bat-gap-di-cung-trai-la-vao-hop-dem-angela-baby-bi-nghi-nhiem-covid-19-536709.html