Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2022: Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ không tái hôn, tình cảm giữa Đường Yên là La Tấn rất tốt?

Sao quốc tế 19/12/2022 13:56

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngô Kỳ Long thường dẫn con đi thăm Lưu Thi Thi trong đoàn phim, đôi khi cả gia đình cùng bên nhau khi nữ diễn viên quay phim mới.

2. Mùa hè năm nay, ngôi sao có sức bật ấn tượng và có thể đi đường dài chỉ có Vương Hạc Đệ.

3. Gần đây, Trương Bân Bân và Lưu Vũ Ninh đang cạnh tranh vai nam chính trong một bộ phim cổ trang, và nữ chính là Tống Thiến.

4. Sau khi giảm cân Trương Nhược Quân nhận được kịch bản đa dạng hơn, thậm chí anh ấy có thể nhận cả những vai mang cảm giác thanh xuân.

5. Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby sẽ không tái hôn. Chưa nói tới chuyện họ đều có đối tượng riêng khác rồi, chỉ là họ đã không bị buộc chặt lợi ích nữa nên không cần tái hợp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2022: Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ không tái hôn, tình cảm giữa Đường Yên là La Tấn rất tốt? - Ảnh 1

6. Tương Tư Lệnh đã định nữ chính là Angela Baby (nhất phiên), dự kiến ​​khởi quay ở Hoành Điếm vào tháng Giêng, thời gian quay phim là 100 ngày.

7. Chương trình truyền hình của đài Hồ Nam Toàn viên gia tốc 2023 với dàn khách mời dự kiến: Trần Vĩ Đình, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Vương Hạc Đệ, Vương Mông, Vũ Đại Tĩnh, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân, Vương An Vũ, Vương Đại Lục.

8. Lộc Hàm không sử dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào, thỉnh thoảng anh ấy nghịch mỹ phẩm của bạn gái.

9. Sự nghiệp của Tưởng Y Y bị chậm trễ là do đoàn đội gia đình, đã không có năng lực nhưng lại thích can thiệp. Rất nhiều tài nguyên vì thế mà không thương lượng được, có điều gần đây đoàn đội cô ấy đã có điều chỉnh rồi.

10. Tình cảm giữa Đường Yên là La Tấn rất tốt, khi quay phim ở những địa phương khác nhau La Tấn đều sẽ mua quà về cho vợ. Dù nơi đó Đường Yên có đến rồi thì cô ấy vẫn rất cảm động.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/12/2022: Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ không tái hôn, tình cảm giữa Đường Yên là La Tấn rất tốt? - Ảnh 2

11. Phim mới "Đi đến nơi có gió" của Lưu Thi Thi và Lý Hiện sắp chiếu, cả 2 đều coi trọng bộ này.

12. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na quả thực rất tốt, hai người thường xuyên đi chơi cùng nhau. Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh muốn đóng một bộ phim điện ảnh, cô ấy đang đàm phán với các bên.

13. Bộ phim "Trong Cơn Bão Tuyết" của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đóng chính do Gia Hành sản xuất. Không biết Gia Hành có thuê đội ngũ bên ngoài quay bộ này hay không, nếu Gia Hành tự quay thì hơi tiếc cho diễn viên.

14. Năm nay phim của Triệu Lệ Dĩnh chiếu đều đạt hiệu quả tốt, xu thế phát triển của cô ấy cũng mạnh, thích hợp phát triển độc lập. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng có quy hoạch cho sự nghiệp nên những lựa chọn của cô ấy đều hợp lý.

15. Bố Dương Tử vẫn muốn giới thiệu đối tượng cho cô ấy xem mắt nhưng cô ấy chưa muốn hẹn hò, cả nhà vội nhưng cô ấy không vội.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2022: Tần Lam và Dương Mịch từng là bạn thân, Huỳnh Hiểu Minh đến nhà Angela Baby vì con trai?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh La Tấn Đường Yên sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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