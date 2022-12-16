Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thay phiên chăm sóc con, Mã Tư Thuần phải giảm cân để đóng cùng Lý Hiện?

2. Trần Khải Ca ban đầu muốn Trần Phi Vũ đóng vai chính trong phim của mình, nhưng Trần Phi Vũ đã từ chối một cách dứt khoát, anh ấy không muốn bị mọi người nói rằng luôn dựa dẫm vào cha mình. Thế nên Trần Phi Vũ chỉ nhận một vai phụ nhỏ và gia nhập đoàn phim chỉ khoảng 1 tuần mà thôi.

1. Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều là hình tượng cô gái ngọt ngào. Hình tượng này rất được đón nhận nên hiện tại nhiều công ty rất thích ký hợp đồng và hợp tác lâu dài với những nữ nghệ sĩ có hình tượng như vậy.

4. Dương Mịch đang tiếp xúc với dự án phim "Đại Hán Phú" bởi vì đây là phim đại nữ chủ. Cô ấy thật sự đang rất muốn chuyển hình trong sự nghiệp của mình.

3. Phùng Thiệu Phong, Nhậm Tuyền, Lý Băng Băng không chỉ là bạn học mà còn là đối tác của nhau.

5. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thay phiên chăm sóc con cái.

6. Gần đây, Bạch Lộc luôn nói với những người khác trong đoàn phim rằng: "Ông chủ là ông chủ, tôi là tôi, chúng tôi khác nhau, không giống nhau, lời anh ấy nói chỉ đại diện cho anh ấy, không đại diện cho suy nghĩ hay quan điểm của tôi".

7. Khi Vương Khải ký hợp đồng với công ty Hoa Nghị, anh ấy cảm thấy mình sắp nổi tiếng nên đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua một căn nhà ở Bắc Kinh, nhưng vào công ty rồi thì giai đoạn đầu hoàn toàn không có phim để quay, buộc nam tài tử phải chạy khắp nơi để vay mượn trả tiền mua nhà.

8. "Đi Đến Nơi Có Gió" được kì vọng sẽ trở thành "Mộng Hoa Lục" thứ 2 bởi có sự tham gia của nữ chính Lưu Diệc Phi. Quá trình chiêu thương cho dự án phim này hiện đang diễn ra rất thuận lợi.

9. Bạch Kính Đình và Tống Dật thật sự rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Họ tuy không công khai nhưng đều có những dự định lâu dài trong tương lai

10. Mã Tư Thuần gần đây đã nhận được một kịch bản cho một bộ phim thần tượng, nhân vật nam chính thảo luận về Lý Hiện, cô ấy đã giảm cân cho bộ phim này.

11. Tiêu Chiến từng thích uống nước đá, mãi cho đến khi có người nói với anh ấy rằng uống quá nhiều nước đá sẽ dễ ảnh hưởng đến dây thanh quản, anh ấy mới bỏ được thói quen này.

12. Hòa Tụng luôn muốn tiếp tục hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, cho dù không được chia phần thu nhập của nàng tiểu hoa đi chăng nữa thì ít nhất cũng dựa vào Triệu Lệ Dĩnh mang theo người mới để nâng đỡ. Hòa Tụng cũng chẳng mất mát gì, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên sẽ không vui. Lúc đầu hợp tác với Hòa Tụng là vì chị em nhà Lý đã hứa sẽ san sẻ tài nguyên thời trang và điện ảnh cho Triệu Lệ Dĩnh. Hợp đồng giữa đôi bên sắp hết hạn, còn đang đàm phán, khả năng cao sẽ không tiếp tục hợp tác. Bước tiếp theo là tìm một công ty mới để hợp tác, trong hợp đồng mới, Triệu Lệ Dĩnh sẽ cân nhắc lợi ích trên nhiều phương diện, không để mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

13. Thương hiệu thời trang của Âu Dương Na Na bị toàn mạng chê trách nhưng vẫn có fan tình nguyện mua hàng cho cô ấy.

14. Cúc Tịnh Y đóng phim cổ trang đều đi giày nâng chiều cao được thiết kế riêng.

15. Sau khi ly hôn quan điểm về tình yêu của Dương Mịch đã thay đổi không ít.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.