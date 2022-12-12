Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/12/2022: Trương Tịnh Nghi là con gái đỡ đầu của Châu Tấn, Dương Mịch từng thử cấy tóc?

2. Triệu Kim Mạch rất chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Bộ phim tiếp theo của cô ấy là “Giữa cơn bão tuyết” hợp tác cùng Ngô Lỗi dự kiến sẽ khởi quay vào tháng 1 năm sau.

1. Lý Hiện bây giờ chỉ đang tập trung vào việc đóng phim, không làm quá nhiều những hoạt động marketing. Trong môi trường giới giải trí hiện tại, điệu thấp làm việc cũng xem như là chuyện tốt.

4. Tống Thiến hiện tại cũng xem như đã có được một vị trí trong mảng phim truyền hình, tài nguyên của cô ấy đã tốt hơn trước nhiều.

3. Concert của bộ phim “Chiếc bật lửa và váy công chúa” đã được lên kế hoạch trước, điều quan trọng ở hiện tại là lịch trình của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi .

5. Cả Châu Tấn và Trần Khôn đều rất thích Trương Tịnh Nghi, đặc biệt là Châu Tấn. Họ dự định sẽ nhận cô ấy là con gái đỡ đầu của mình.

6. Lý Thấm có mối quan hệ khá tốt với Iqiyi, chính vì vậy mà cô ấy có cơ hội nhận được những dự án có tốt. Song, trong quá trình này thì cô ấy cũng rất điệu thấp không hề kiêu ngạo, dù sao những mối quan hệ này cũng làm cô ấy trở thành cái gai trong mắt mọi người. Nếu cô ấy quá cao ngạo sẽ bị công kích, danh tiếng của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng.

7. "An Lạc Truyện" của Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa qua được xét duyệt. Trước kia bộ phim có kế hoạch chiếu trong quý 4, hiện chỉ có thể hy vọng kịp chiếu trong kỳ nghỉ đông. "Công Tố Viên Tinh Anh" của Nhiệt Ba cũng chưa qua được xét duyệt.

8. Ngay khi còn ở trong đoàn làm phim, Triệu Lệ Dĩnh đã đàm phán và xử lý các công việc để rời khỏi Hòa Tụng. Cô ấy tự mình liên hệ, cũng đã đàm phán với một số công ty nhưng đến nay vẫn chưa tìm được công ty nào phù hợp. Nếu có thể, Triệu Lệ Dĩnh có khả năng sẽ đi theo hướng tự mình thành lập studio riêng mà không ký hợp đồng với công ty đại diện.

9. Dương Địch và bạn gái lâu năm đã lên kế hoạch kết hôn.

10. Dương Mịch đã từng thử cấy tóc nhưng bác sĩ nói rằng nó rất nguy hiểm nên cô ấy đã từ bỏ không bao giờ thực hiện.

11. Sau khi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải gặp trục trặc, nhân viên chủ chốt rời đi thì đội ngũ đã được tổ chức lại.

12. Rất nhiều chương trình tạp kỹ đang mời Vương Nhất Bác, anh ấy đã từ chối tất cả.

13. Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải gần đây có ý định hợp tác, hy vọng có thể vượt qua những nút thắt trong sự nghiệp của mỗi người thông qua sự kết hợp của cả hai.

14. Bộ phim truyền hình mới của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 1 năm sau, đoàn làm phim đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch tuyên truyền dự nhiệt cho phim. Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng cũng xem như là hợp tác lần thứ 2, quan hệ cá nhân của họ cũng rất tốt, khi bộ phim phát sóng, hai người cũng sẽ phối hợp để tuyên truyền.

15. Nhân phẩm của Vương Gia Nhĩ rất tốt. Cậu ấy có quan hệ tốt với nhân viên công tác, không thái độ ngôi sao, báo giá cũng hợp lý và không bao giờ gây phiền hà cho đối tác.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.