Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/12/2022: Trương Tịnh Nghi là con gái đỡ đầu của Châu Tấn, Dương Mịch từng thử cấy tóc?

Sao quốc tế 12/12/2022 13:52

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lý Hiện bây giờ chỉ đang tập trung vào việc đóng phim, không làm quá nhiều những hoạt động marketing. Trong môi trường giới giải trí hiện tại, điệu thấp làm việc cũng xem như là chuyện tốt.

2. Triệu Kim Mạch rất chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Bộ phim tiếp theo của cô ấy là “Giữa cơn bão tuyết” hợp tác cùng Ngô Lỗi dự kiến sẽ khởi quay vào tháng 1 năm sau.

3. Concert của bộ phim “Chiếc bật lửa và váy công chúa” đã được lên kế hoạch trước, điều quan trọng ở hiện tại là lịch trình của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi.

4. Tống Thiến hiện tại cũng xem như đã có được một vị trí trong mảng phim truyền hình, tài nguyên của cô ấy đã tốt hơn trước nhiều.

5. Cả Châu Tấn và Trần Khôn đều rất thích Trương Tịnh Nghi, đặc biệt là Châu Tấn. Họ dự định sẽ nhận cô ấy là con gái đỡ đầu của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/12/2022: Trương Tịnh Nghi là con gái đỡ đầu của Châu Tấn, Dương Mịch từng thử cấy tóc? - Ảnh 1

6. Lý Thấm có mối quan hệ khá tốt với Iqiyi, chính vì vậy mà cô ấy có cơ hội nhận được những dự án có tốt. Song, trong quá trình này thì cô ấy cũng rất điệu thấp không hề kiêu ngạo, dù sao những mối quan hệ này cũng làm cô ấy trở thành cái gai trong mắt mọi người. Nếu cô ấy quá cao ngạo sẽ bị công kích, danh tiếng của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng.

7.  "An Lạc Truyện" của Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn chưa qua được xét duyệt. Trước kia bộ phim có kế hoạch chiếu trong quý 4, hiện chỉ có thể hy vọng kịp chiếu trong kỳ nghỉ đông. "Công Tố Viên Tinh Anh" của Nhiệt Ba cũng chưa qua được xét duyệt.

8. Ngay khi còn ở trong đoàn làm phim, Triệu Lệ Dĩnh đã đàm phán và xử lý các công việc để rời khỏi Hòa Tụng. Cô ấy tự mình liên hệ, cũng đã đàm phán với một số công ty nhưng đến nay vẫn chưa tìm được công ty nào phù hợp. Nếu có thể, Triệu Lệ Dĩnh có khả năng sẽ đi theo hướng tự mình thành lập studio riêng mà không ký hợp đồng với công ty đại diện.

9. Dương Địch và bạn gái lâu năm đã lên kế hoạch kết hôn.

10. Dương Mịch đã từng thử cấy tóc nhưng bác sĩ nói rằng nó rất nguy hiểm nên cô ấy đã từ bỏ không bao giờ thực hiện.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/12/2022: Trương Tịnh Nghi là con gái đỡ đầu của Châu Tấn, Dương Mịch từng thử cấy tóc? - Ảnh 2

11. Sau khi phòng làm việc của Vương Tuấn Khải gặp trục trặc, nhân viên chủ chốt rời đi thì đội ngũ đã được tổ chức lại.

12. Rất nhiều chương trình tạp kỹ đang mời Vương Nhất Bác, anh ấy đã từ chối tất cả.

13. Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải gần đây có ý định hợp tác, hy vọng có thể vượt qua những nút thắt trong sự nghiệp của mỗi người thông qua sự kết hợp của cả hai.

14. Bộ phim truyền hình mới của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 1 năm sau, đoàn làm phim đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch tuyên truyền dự nhiệt cho phim. Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng cũng xem như là hợp tác lần thứ 2, quan hệ cá nhân của họ cũng rất tốt, khi bộ phim phát sóng, hai người cũng sẽ phối hợp để tuyên truyền.

15. Nhân phẩm của Vương Gia Nhĩ rất tốt. Cậu ấy có quan hệ tốt với nhân viên công tác, không thái độ ngôi sao, báo giá cũng hợp lý và không bao giờ gây phiền hà cho đối tác.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến từ chối hợp tác lần 2, Angela Baby để mất nhiều tài nguyên tốt bởi một sao nữ mới nổi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến từ chối hợp tác lần 2, Angela Baby để mất nhiều tài nguyên tốt bởi một sao nữ mới nổi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Châu Tấn Trương Tịnh Nghi sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến từ chối hợp tác lần 2, Angela Baby để mất nhiều tài nguyên tốt bởi một sao nữ mới nổi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến từ chối hợp tác lần 2, Angela Baby để mất nhiều tài nguyên tốt bởi một sao nữ mới nổi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2022: Triệu Lộ Tư giành mất hợp đồng đại diện thương hiệu của Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận được nam lưu lượng để ý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2022: Triệu Lộ Tư giành mất hợp đồng đại diện thương hiệu của Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận được nam lưu lượng để ý?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến hợp tác lần 2, Lý Dịch Phong đã ra nước ngoài được một thời gian?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/12/2022: Dương Tử và Tiêu Chiến hợp tác lần 2, Lý Dịch Phong đã ra nước ngoài được một thời gian?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2022: Dương Mịch vẫn quan tâm đến chuyện yêu đương, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thi thoảng cùng con gái đi ăn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2022: Dương Mịch vẫn quan tâm đến chuyện yêu đương, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thi thoảng cùng con gái đi ăn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2022: Định hướng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi rơi vào khủng hoảng, Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa quay lại Cbiz?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2022: Định hướng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi rơi vào khủng hoảng, Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa quay lại Cbiz?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2022: Angela Baby và Lưu Thi Thi tranh chấp tài nguyên phim, Dương Mịch sẽ đóng vai phản diện?

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 19 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 19 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu