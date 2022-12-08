Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2022: Dương Mịch vẫn quan tâm đến chuyện yêu đương, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thi thoảng cùng con gái đi ăn?

Sao quốc tế 08/12/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim mới của Phùng Thiệu Phong phát sóng, vấn đề nhan sắc của anh ấy bị chê bai rất nhiều. Có người đặt câu hỏi phải chăng chuyện ly hôn đã gây ảnh hưởng tới anh ấy. Tuy nhiên, thực tế Phùng Thiệu Phong bị chê trách chủ yếu do đã chọn vai diễn không phù hợp đã vậy còn không biết quản lý cơ thể.

2. Lưu Khải Uy và bạn diễn truyền ra các tin tức thể hiện tình cảm nhưng vẫn có nhiều người nhắc đến Dương Mịch. Chính vì việc này mà về sau đoàn làm phim cũng sẽ chú ý cố gắng giảm bớt những tin tức như thế này.

3. Sự thành công của bộ phim “Chiếc bật lửa và váy công chúa” là điểm cộng tốt cho Trương Tịnh Nghi. Sau bộ phim này, cô ấy đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại kịch bản hơn.

4. "Thần Ẩn" do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính. Bộ này không có tranh chấp về phiên vị, Vương An Vũ đang trong danh sách sao nam "đợi bạo" và đóng khá ít phim cổ trang. Do đó, nam diễn viên đã đồng ý tham gia dự án này.

5. Dương Mịch vẫn rất quan tâm đến chuyện yêu đương, sau khi ly hôn thì cô ấy có ở bên Ngụy Đại Huân một thời gian nhưng giờ đã chia tay. Dương Mịch hiện tại không cô đơn một mình, cô ấy đam mê chuyện yêu đương và có xu hướng thích chơi cùng sao nam nhỏ tuổi hơn. Đồng thời, Dương Mịch đang âm thầm vào một đoàn phim mới, dự án này hứa hẹn sẽ đột phá ấy chứ không còn "ngôn tình, thần tượng".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2022: Dương Mịch vẫn quan tâm đến chuyện yêu đương, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thi thoảng cùng con gái đi ăn? - Ảnh 1

6. Triệu Lệ Dĩnh gần đây có xem xét vài dự án chính kịch, cô ấy vẫn muốn quay lại với phim chính kịch sau khi đã đóng máy Dữ Phượng Hành.

7. Kim Thần vẫn luôn lo Cổ Lực Na Trát sẽ vượt qua mình trong sự nghiệp. Danh tiếng của Cổ Lực Na Trát trong giới bình thường nhưng những năm qua, cô ấy đã kiếm được rất nhiều tài nguyên nhờ ưu thế ngoại hình. Trong khi đó, Kim Thần lại đang dần tụt dốc, cho nên Cổ Lực Na Trát muốn vượt cô ấy là việc rất dễ dàng. Giờ Kim Thần đang cố gắng để sự nghiệp đi lên, như thế mới có hy vọng đảo ngược được tình thế.

8. Hướng phát triển hiện tại của Angela Baby và Tống Thiến rất giống nhau, hai người đều chú trọng kịch bản tình chị em cùng những bộ phim cổ trang – thần tượng. 

9. "Vân Chi Vũ" thực tế là kịch bản đại nam chủ. Theo kịch bản thì đất diễn của nam chính Trương Lăng Hách được thêm rất nhiều, phía Ngu Thư Hân rất bất mãn.

10. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không phải là bất hòa như mọi người vẫn tưởng, dù sao họ vẫn phải cùng nhau nuôi dạy con cái. Hai người họ vẫn luôn giữ liên lạc, có thể nói sau khi chia tay vẫn là bạn bè, thỉnh thoảng họ sẽ cùng đưa con cái đi ăn tối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2022: Dương Mịch vẫn quan tâm đến chuyện yêu đương, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thi thoảng cùng con gái đi ăn? - Ảnh 2

11. Địch Lệ Nhiệt Ba muốn chuyển hình không phải là chuyện dễ dàng. Với thân phận đặc biệt nên không khó để Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được những tài nguyên tốt. Tuy nhiên, giải ảnh hậu Kim Ưng được trao cho nữ diễn viên không minh bạch ngày trước khiến người trong giới có thành kiến với cô ấy. 

12. Dương Dương hiện tại rất kén chọn kịch bản, vì có tư bản nên anh ấy có thể đưa ra đủ mọi yêu cầu đối với phía nhà sản xuất. Ngoài ra, Dương Dương cũng không muốn lấp kín lịch trình của bản thân, sau khi quay xong một bộ phim thì anh ấy sẽ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian khá dài. Dù có yêu cầu chọn kịch bản cao là vậy nhưng khán giả trung lập đều cảm thấy Dương Dương chọn phim khá một màu và không có sự đột phá ấn tượng nào cả.

13. Định vị của Phạm Thừa Thừa thay đổi rồi, giờ anh ấy chính là “diễn viên mới” chứ không còn là “idol lưu lượng” nữa. Cộng thêm sự trợ giúp của chị gái nên sự nghiệp của Phạm Thừa Thừa phát triển rất thuận lợi.

14. Để tránh thị phi nên Ngô Kỳ Long đã để trợ lý của mình từ chức và tìm một người nam thay thế. Tình cảm giữa Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi tuy không còn mặn nồng, nhưng chưa đến mức ly hôn.

15. Ngu Thư Hân có tính cách vui vẻ hoạt bát, khi ở trong đoàn phim thường cùng những người khác trêu chọc Hứa Khải.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch

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