Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2022: Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từ chối hợp tác cùng nhau, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn?

Sao quốc tế 02/12/2022 13:52

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lộ Tư được hưởng hiệu quả nhiều nhất sau “Tinh Hán Xán Lạn”.

2. Vương Hạc Đệ, bộ phim mới được ký trước khi vai diễn của anh ấy trong Thương Lan Quyết nổi tiếng. Phiên vị trong hợp đồng khi ấy cũng ghi rõ ràng. Ở thời điểm đó, kịch bản này là tốt cho anh ấy. Hiện tại, độ nổi tiếng của Vương Hạc Đệ đã tăng lên đáng kể, anh ấy không quan tâm đến phiên vị nhiều lắm. Chủ yếu là kịch bản hay và thiết lập nhân vật tốt. Hiệu ứng đạt được sau khi phát sóng là quan trọng nhất nên người hâm mộ chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của anh ấy.

3. Triệu Lệ Dĩnh trước khi đóng cảnh hôn sẽ hỏi trợ lý để lấy kẹo bạc hà.

4. Tình cảm giữa Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn vẫn ổn định. Gần đây nghe tin 2 người muốn kết hôn.

5. Có nhà đầu tư tìm Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh mời hợp tác nhưng 2 người họ đều từ chối. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2022: Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từ chối hợp tác cùng nhau, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn? - Ảnh 1

6. Dương Thừa Lâm không muốn sinh con, việc này khiến Lý Vinh Hạo không hài lòng.

7. Mã Tư Thuần muốn mang bạn trai lên chương trình tạp kĩ mà cô ấy yêu thích.

8. "Phù Đồ Duyên" của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ tháng 12 lên sóng.

9. Triệu Lệ Dĩnh đích thân tuyển nhân viên của mình.

10. Dương Mịch và Lưu Khải Uy khi ly hôn, đã có điều kiện. Nếu nhà nam tái hôn, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/12/2022: Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từ chối hợp tác cùng nhau, quyền nuôi con sẽ thuộc về Dương Mịch nếu Lưu Khải Uy tái hôn? - Ảnh 2

11. Trần Phi Vũ đã được ba mình tìm cho một bộ điện ảnh nhưng anh ấy muốn đóng phim truyền hình thần tượng.

12. Lưu Vũ Ninh đang đi trên con đường diễn viên và hai năm trở lại đây có vẻ đã thành công. Anh ấy dần nhận được những dự án cấp S+ (phim trọng điểm).

13. Nghê Ni và Lưu Thi Thi hiện tại không có ý định tái hợp. Sau này, có thể thảo luận một bộ điện ảnh nhưng phim truyền hình ngay lúc này thì không.

14. Vương Sở Nhiên, người đại diện của cô ấy có năng lực rất mạnh, tìm về cho cô ấy nhiều tài nguyên tốt. Vai Ôn Dĩ Phàm trong "Khó Dỗ Dành" cũng đang được định cho Vương Sở Nhiên.

15. Bạch Kính Đình sẽ gửi tặng quần áo của nhãn hiệu anh ấy làm chủ cho bạn bè của anh ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/12/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Trần Hiểu Lưu Khải Uy sao hoa ngữ sao châu á

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