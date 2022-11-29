Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/11/2022: Tống Uy Long và Đàm Tùng Vận 'nên duyên' lần 2, Lý Hiểu Phong kết hôn với Lưu Khải Uy?

Sao quốc tế 29/11/2022 13:49

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bạch Lộc ngày trước từng nhận vài bộ phim hiện đại rồi, chỉ có điều nhiệt độ không cao bằng những phim cổ trang. Chính vì điều này nên ekip Bạch Lộc hiện tại vẫn ưu tiên phim cổ trang – thần tượng hơn. Bạch Lộc cảm thấy cô ấy vẫn còn có thể đột phá ở mảng phim hiện đại nên cô ấy không ngần ngại nhận ngay dự án Trêu Nhầm "nên duyên" cùng với Vương Hạc Đệ.

2. Trong khoảng nửa năm nay, Trương Gia Nghê và chồng luôn cãi nhau.

3. Bành Tiểu Nhiễm vốn xuất thân là người dẫn chương trình, Iqiyi ký hợp động vĩnh viễn với cô ấy, chỉ cần cô ấy không tự rời khỏi thì công ty sẽ không sa thải. 

4. Ngô Thiến hiện giờ rất tốt, xinh đẹp và lại mang nét quyến rũ, thành thục của một người phụ nữ nên có không ít người theo đuổi cô ấy. Nhưng Ngô Thiến hiện tại không còn muốn yêu đương gì nữa, cô ấy tập trung cho việc quay phim và dành thời gian chăm sóc cho con cái, gia đình. Khi có thời gian thì Ngô Thiến sẽ đưa con gái đến trường quay, mà Trương Vũ Kiếm cũng chẳng quan tâm.

5. Tống Uy LongĐàm Tùng Vận trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà mang đến hiệu quả rất ổn áp nên nhà đầu tư muốn họ hợp tác lần 2. Gần đây có bộ tình chị em đang tìm đến họ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/11/2022: Tống Uy Long và Đàm Tùng Vận 'nên duyên' lần 2, Lý Hiểu Phong kết hôn với Lưu Khải Uy? - Ảnh 1

6. Thái Từ Khôn rất khó tăng cân. Từng có một khoảng thời gian, Thái Từ Khôn vẫn luôn ăn cơm tối nhưng không những không tăng cân mà còn tụt cân, ngoài ra còn bị phù nề nữa.

7. Tuy Đàm Tùng Vận lưu lượng không nhiều lắm, nhưng có quốc dân độ và duyên người qua đường tốt nên luôn được đoàn phim đối đãi tốt.

8. Người hâm mộ của 2 nhà Đường Yên và La Tấn luôn ghét nhau, một phần nguyên nhân đến từ người quản lý của La Tấn. Năm xưa khi Đường Yên và La Tấn hợp tác trong bộ phim Loạn Thế Giai Nhân thì họ bắt đầu xuất hiện tin đồn tình ái. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả nhưng quản lý của nhà trai lại ngầm ám chỉ Đường Yên "hám danh tiếng" của La Tấn, thế là "mối thù" giữa 2 nhà cũng từ đó mà bắt đầu. Về sau tin đồn lại tiếp tục xuất hiện, fan 2 bên tranh cãi rất nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian Đường Yên có bộ Bên Nhau Trọn Đời đang chiếu thì cô ấy lại tiếp tục hợp tác với La Tấn trong Người Tình Kim Cương, thế nên tin đồn càng lan rộng hơn.

9. Mặc dù Châu Đông Vũ đang tập trung cho điện ảnh nhưng cô ấy vẫn có quan hệ khá tốt đẹp với nền tảng. Tencent đang muốn để Châu Đông Vũ làm người đại diện, còn muốn đưa cho cô ấy một bộ phim cổ trang.

10. Lý Hiểu Phong rất muốn nhanh chóng kết hôn với Lưu Khải Uy, cô ấy còn mua rất nhiều đồ cho Tiểu Gạo Nếp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/11/2022: Tống Uy Long và Đàm Tùng Vận 'nên duyên' lần 2, Lý Hiểu Phong kết hôn với Lưu Khải Uy? - Ảnh 2

11. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại không có ý định chuyển hướng sang phát triển bên mảng điện ảnh, cô ấy vẫn đang đặt trọng tâm cho những bộ phim truyền hình chính kịch. Hơn nữa, những tài nguyên điện ảnh mà Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tiếp xúc được rất hạn chế, nếu muốn tham gia dự án lớn thì cần phải có người mở đường dẫn lối cho cô ấy.

12. Hoàng Hiên năm nay sẽ kết hôn, nhiều thương hiệu cũng chủ động đến tận cửa để đề xuất chuyện tài trợ.

13. Vào dịp nghỉ phép hàng năm, Dương Dương đều đi trượt tuyết ở Cáp Nhĩ Tân.

14. Gần đây có 1 số tin đồn tình cảm giữa La Vân Hi và Trần Dao, 2 người cũng bị chỉ ra dùng vài đồ đôi nên fan bắt đầu lo lắng. Nhưng thực ra là do 2 người chung công ty, có 1 ekip tạo hình chung nên thi thoảng dùng đồ giống nhau cũng là bình thường. Hơn nữa, Trần Dao cũng mới chia tay, cô ấy sẽ không vội vã yêu đương tiếp.

15. Lưu Đào rất yêu mến Trịnh Sảng, cô ấy vẫn luôn thấy đáng tiếc khi Trịnh Sảng bị phong sát. Giới giải trí cũng mất đi nhiều tác phẩm tốt.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Tống Uy Long

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