Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/11/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch âm thầm cạnh tranh nhau, Nhậm Gia Luân chuyển hướng sang sản xuất phim?

2. Bởi vì hợp đồng của Nhậm Gia Luân sắp hết hạn nên những nghệ sĩ khác trong Hoan Thụy đến thời hạn cũng dần dần rời đi. Các công ty khác đã liên hệ với Nhậm Gia Luân từ lâu nhưng anh ấy không có động tĩnh gì cả. Nếu những công ty này mà không đưa ra được các điều kiện cực kỳ hấp dẫn thì Nhậm Gia Luân cứ "đơn thương độc mã" còn hơn.

1, Gần đây, nhiều người so sánh Dương Tử và Triệu Lộ Tư, cả hai đều thuộc lứa tiểu hoa thế hệ 9x nên không tránh khỏi sự so sánh. Tuy nhiên, những kịch bản trong tay Dương Tử đều tốt hơn Triệu Lộ Tư, còn Triệu Lộ Tư có sự giúp đỡ của Tencent nên cô ấy không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Mặc dù không thiếu kịch bản nhưng Triệu Lộ Tư hiện tại vẫn bị bó hẹp bên webdrama cổ trang – phim thần tượng hơn. Ngoài ra, về tài nguyên thương vụ thì Dương Tử và Triệu Lộ Tư thật sự có chút cạnh tranh.

4. Không có nữ diễn viên nào muốn hợp tác với Đậu Kiêu nữa, thậm chí mọi người còn không muốn giữ quan hệ với anh ấy.

3. Tần Lam theo chủ nghĩa không kết hôn, dù có hẹn hò thì cô ấy cũng không muốn tiến đến hôn nhân.

5. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vẫn luôn âm thầm "so găng" với nhau. Hai người họ gần đây tiếp tục so kè thành tích. Thất bại của Dương Mịch với Định Luật Tình Yêu 80/20 khiến Triệu Lệ Dĩnh có phần "thừa thắng xông lên" trong làng giải trí Hoa ngữ.

6. Mã Tư Thuần đã giải tán ekip quản lý trong nước, cô ấy đã mua nhà và muốn định cư ở Anh. Tuy nhiên, gia đình cô ấy không ủng hộ chuyện này.

7. Tính cách của Trương Tịnh Nghi rất kiêu ngạo. Cô ấy không phải loại nghệ sĩ dễ đối phó.

8. Huỳnh Hiểu Minh của hiện tại chính là vừa giàu vừa có tài nguyên nên không ít hotgirl mạng muốn bám vào anh ấy. Chỉ là Huỳnh Hiểu Minh không như trước nữa, anh ấy có thể cho phụ nữ tiền nhưng chắc chắn sẽ không đưa họ tài nguyên.

9. Vì vụ việc đại ngôn mấy tháng trước khiến thu nhập của Cảnh Điềm bị giảm mạnh, dù sao thì cô ấy hầu như chỉ dựa vào tài nguyên thương vụ để kiếm tiền mà.

10. Nhậm Gia Luân đang dần chuyển mình làm tư bản, anh ấy và vợ sẽ chuyển hướng sang sản xuất phim

11. Top tiểu hoa sau 95 lên hotsearch nhiều nhất 6 tháng vừa qua: Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Lưu Vũ Hân, Trương Tịnh Nghi, Quan Hiểu Đồng, Điền Hi Vi, Thẩm Nguyệt, Dương Siêu Việt, Âu Dương Na Na, Cúc Tịnh Y, Mạnh Tử Nghĩa.

12. Tài nguyên của Vương Nhất Bác tốt bởi vì công ty quản lý của anh ấy là Nhạc Hoa, giờ anh ấy là nhất ca của công ty. Chủ của Nhạc Hoa là Đỗ Hoa nắm trong tay nhiều nhân mạch và tài nguyên, cho nên thường những tài nguyên tốt nhất đều được đưa đến cho Vương Nhất Bác. Hiện tại, Vương Nhất Bác chính là đỉnh lưu.

13. Lý Hiện ghét hợp tác với diễn viên hạng S, anh ấy cho rằng như vậy bản thân sẽ không có tác phẩm hay.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba khi rảnh sẽ coi lại những bộ phim kinh điển để cải thiện kĩ năng diễn xuất.

15. Triệu Lệ Dĩnh thích đi dạo ban đêm một mình, cô ấy sẽ đội nón và đeo khẩu trang.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.