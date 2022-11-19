Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/11/2022: Trần Phi Vũ bị kiểm soát yêu đương, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ từ chối tham gia cùng nhau?

Sao quốc tế 19/11/2022 13:42

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nam chính của "Hắc Liên Hoa Công Lược Sổ Tay" xem như đã định Trần Phi Vũ, nữ chính đang chọn trong top lưu lượng lứa 95. Trong số Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, ai có thời gian phù hợp với lịch quay sẽ chọn người đó.

2. Bây giờ Cảnh Điềm chủ yếu quay phim cổ trang. Bộ "Kiều Tàng" đã tìm đến Cảnh Điềm. Nhưng nam chính bộ này vẫn chưa chọn được, fan Cảnh Điềm đề xuất Trương Bân Bân nhưng Trương Bân Bân đã rời Gia Hành nên sẽ không quay lại đóng phim của công ty cũ.

3. Hiện Trần Hiểu đang xem kịch bản "Câu Chuyện Hoa Hồng" và "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Trúc Diệp Thiên", anh ấy sẽ chọn 1 trong 2 kịch bản đó. Hiện các hoa sau 85 đóng phim đều muốn chọn nam chính có thể "gánh phim" nhưng chịu nhận phiên 2. Trần Hiểu luôn là ưu tiên hàng đầu, anh ấy được trả mức cát xê rất cao.

4. Có 1 tạp chí muốn mời Chu Nhất Long và Nhiệt Y Trát chụp bìa chung nhưng cả 2 đều không mặn mà. Phía Chu Nhất Long thì muốn lên bìa đơn nên hiện vẫn đang thương lượng với phía tạp chí.

5. Sự nghiệp của Trần Phi Vũ đang phát triển, người nhà quản anh ấy rất nghiêm, sẽ không dễ dàng yêu đương. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/11/2022: Trần Phi Vũ bị kiểm soát yêu đương, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ từ chối tham gia cùng nhau? - Ảnh 1

6. Trần Phi Vũ mua rất nhiều hot search, nữ diễn viên hợp tác cùng không tốn mấy chi phí, chỉ cần dựa vào hot search của cậu ấy cũng thu được không ít nhiệt.

7. Vương Nguyên đúng là có béo lên nhưng vì cậu ấy không đi con đường làm diễn viên nên không quá chú ý cân nặng. Bình thường đều ăn uống vui vẻ.

8. "Dữ Phượng Hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân rất có thể được chiếu đài.

9. Kim Thần là mẫu người thoải mái thẳng thắn. Cô ấy yêu đương cũng thật tùy ý.

10. Hiện tại các bên đều muốn mời Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cùng tham gia hoạt động nhưng cả 2 đều từ chối. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/11/2022: Trần Phi Vũ bị kiểm soát yêu đương, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ từ chối tham gia cùng nhau? - Ảnh 2

11. Tiền kiếm được Triệu Lệ Dĩnh đều quản lý theo quy hoạch của người cố vấn tài chính. Người nhà ngỏ ý muốn quản lý giúp cô ấy đều từ chối.

12. Dương Tử lại đổi stylist, cô ấy đã hợp tác 1 vòng với hầu hết stylist cho nữ minh tinh trong giới.

13. Lưu Vũ Ninh là nam nghệ sĩ rất biết lấy lòng nhà sản xuất, cũng rất cầu tiến, tài nguyên năm nay cũng thăng cấp, hiện tại có không ít vai nam chính tìm tới anh.

14. Gần nửa năm nay Vương Khải luôn có lời mời tham gia chương trình giải trí, nhưng anh đều từ chối không muốn nhận.

15. Thẩm Nguyệt giảm cân thành công trở lên xinh đẹp hơn rất nhiều. Gần đây có kịch bản thần tượng chủ động tìm đến cô ấy. Tuy là phim chiếu mạng nhưng đầu tư ở mức khá. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á

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