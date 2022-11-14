Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/11/2022: Tỉnh Bách Nhiên ngưng hợp tác với Triệu Lộ Tư vì bị tranh phiên, bạn gái mới của Lưu Khải Uy từng hợp tác đóng phim cùng Dương Mịch?

Sao quốc tế 14/11/2022 13:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba bận rộn công việc, việc ăn uống sẽ không có quy luật gì cả, vì để tránh tổn thương dạ dày, cho nên hằng ngày đều sẽ mang thêm đồ ăn vặt bên người. Nhân viên bên cạnh cô ấy cũng biết thói quen này, thậm chí còn nuôi dưỡng nó thành thói quen.

2. Sau khi bị tổn thương tình cảm thì Trương Tịnh Nghi đã để lại bóng ma tâm lý, cô ấy giữ quan hệ đồng nghiệp tránh tiếp xúc gần với các bạn diễn nam.

3. "Em Còn Đẹp Hơn Sao Trời" đã tiếp xúc với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong một khoảng thời gian dài rồi. Việc người hâm mộ của cô ấy tẩy chay tác phẩm sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy. 

4. Trương Tử Phong và Âu Dương Na Na có mối quan hệ rất tốt, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Lần này chuyện hẹn hò của Na Na lộ ra, Tử Phong đã động viên cô ấy rất nhiều.

5. Bộ phim "Thần Ẩn" nữ chủ vẫn là Triệu Lộ Tư, nhưng có tin tức Tỉnh Bách Nhiên không diễn, sẽ tìm nam chính mới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/11/2022: Tỉnh Bách Nhiên ngưng hợp tác với Triệu Lộ Tư vì bị tranh phiên, bạn gái mới của Lưu Khải Uy từng hợp tác đóng phim cùng Dương Mịch? - Ảnh 1

6. “Định luật tình yêu 20/80” với sự tham gia của Dương Mịch và Hứa Khải dự kiến sẽ được phát sóng trên Tencent Video và đài Bắc Kinh vào tuần sau.

7. Tôn Di đã nhờ vào Kim Ưng để tăng độ nổi tiếng nhưng khiến nhiều người không hài lòng. Họ cho rằng cô ấy mưu mô và không buông tha bất kỳ cơ hội nào để nổi tiếng.

8. Bộ phim "Nguyệt Đô Hoa Lạc" nam nữ chính tạm định Thẩm Nguyệt, Vương Hạc Đệ.

9. Sau khi giành giải ở Kim Kê thì Chu Nhất Long đã vững chân trong giới điện ảnh, sau này kịch bản tìm đến anh ấy chỉ có ngày 1 nhiều hơn.

10. Lưu Khải Uy đã sống chung với bạn gái 1 thời gian, anh ấy cung không có ý định che giấu. Bạn gái mới của Lưu Khải Uy cũng có hợp tác đóng phim cùng Dương Mịch.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/11/2022: Tỉnh Bách Nhiên ngưng hợp tác với Triệu Lộ Tư vì bị tranh phiên, bạn gái mới của Lưu Khải Uy từng hợp tác đóng phim cùng Dương Mịch? - Ảnh 2

11. Mao Hiểu Đồng từng bị bạo lực học đường, đã bị thương ở mặt khá nghiêm trọng. Lúc đó đã không ai đứng ra bảo vệ cô ấy.

12. Trần Phi Vũ không có phim tồn nên hiện tại đang tích cực liên hệ kịch bản mới. Nếu anh ấy không gấp rút vào đoàn phim mới, thì khoảng thời gian không xuất hiện trên màn ảnh sẽ rất dài.

13. Vương Hạc Đệ gần đây theo hình ảnh gần gũi fan hâm mộ nên đã chiếm được cảm tình của họ. Qua những cuộc gặp gỡ ngoài đời như vậy, anh ấy đã thu hẹp đuợc khoảng cách với fan cũng như tăng lượng khách cho tiệm ăn nhà anh ấy.

14. Lưu Thi Thi trước đây không quảng bá nhiều, nhưng hai năm trở lại đây đã có đoàn đội chuyên về mảng này. Tuy nhiên, hầu hết vẫn là thuê công ty ngoài vì vậy có một số hạn chế.

15. Viên Băng Nghiên đang thăm dò dư luận, nếu những bộ phim của cô ấy được lên sóng thuận lợi thì sự nghiệp trong tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Mịch Tỉnh Bách Nhiên Lưu Khải Uy sao hoa ngữ sao châu á

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