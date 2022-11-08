Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/11/2022: Triệu Lệ Dĩnh hiện đóng phim là muốn nhắm tới các giải thưởng, Lưu Diệc Phi bị dị ứng với rượu?

Sao quốc tế 08/11/2022 14:48

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Phi Vũ đã tìm 2 công ty marketing để giúp anh ấy tuyên truyền và yêu cầu là phải tạo dựng hình ảnh cho mọi người thấy rằng bản thân anh ấy đã nổi tiếng.

2. Bộ phim "Cảm Ơn Bác Sĩ" của Dương Mịch và Bạch Vũ có khởi đầu tốt đẹp, đánh giá của khán giả là khả quan. Bộ này rất quan trọng với Dương Mịch để cô ấy hướng đến tài nguyên chính kịch.

3. Ngô Cẩn Ngôn đang có kế hoạch kết hôn, cô ấy không quá để tâm đến chuyện đóng phim nữa

4. "Dữ Phượng Hành" đóng máy, tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh rất vui. Kịch bản không bị sửa lung tung. Clip đóng máy còn giúp cô ấy thu hút được không ít người hâm mộ.

5. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đóng phim là muốn nhắm tới giải thưởng. Cô ấy cần giải thưởng để nâng cao địa vị trong giới của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/11/2022: Triệu Lệ Dĩnh hiện đóng phim là muốn nhắm tới các giải thưởng, Lưu Diệc Phi bị dị ứng với rượu? - Ảnh 1

6. “Trường Nguyệt Tẫn Minh” do Bạch Lộc, La Vân Hi diễn chính tháng 12 lên sóng. Douban của phim cũng đã hiển thị lịch phát sóng vào tháng 12.

7. Nhậm Mẫn đã giảm cân và lấy lại dáng vóc được một thời gian rồi. Cô ấy hay cảm thấy phiền não về chuyện này nên đã đi tập luyện riêng.

8. Thang Duy sẽ hợp tác với Lý An thêm một lần nữa, hiện tại danh tiếng quốc tế của cô ấy rất tốt.

9. Vai của Đàn Kiện Thứ trong "Trường Tương Tư" là vai nam có thiết lập tốt nhất trong phim. Anh ấy đang nhận được rất nhiều sự kì vọng.

10. Lưu Diệc Phi nói bản thân bị dị ứng với rượu nhưng thỉnh thoảng ở nhà cô ấy sẽ uống hai ly.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/11/2022: Triệu Lệ Dĩnh hiện đóng phim là muốn nhắm tới các giải thưởng, Lưu Diệc Phi bị dị ứng với rượu? - Ảnh 2

11. Dương Siêu Việt sẽ quay về tham gia chương trình tạp kĩ. Công ty sẽ giành tài nguyên chương trình truyền hình cho cô ấy, thậm chí còn làm cả chương trình riêng dành cho Dương Siêu Việt.

12. Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là những hoa 95 hàng đầu trong danh sách hot được khán giả và người trong giới công nhận. Lượng truy cập thông tin của cả hai luôn rất đông.

13. “Khom Lưng” chuyển thể từ truyện cùng tên của Bồng Lai Khách. Nữ chính tiếp xúc Tống Dật, nam chính tiếp xúc Trương Vãn Ý, Lâm Canh Tân. Tháng 12 khai máy.

14. Hồ Ca sở hữu một ngôi nhà cổ ở Thượng Hải. Anh ấy không mua nó mà ngay từ nhỏ đã được sang tên.

15. Mã Tư Thuần giảm 8 kí vào tháng trước, bí quyết của cô ấy là không đi ăn ngoài.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi CCTV là do Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện có giá trị thương mại cao nhất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi CCTV là do Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện có giá trị thương mại cao nhất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/11/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi CCTV là do Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện có giá trị thương mại cao nhất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/11/2022: Phim của Triệu Lệ Dĩnh bị loại khỏi CCTV là do Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ hiện có giá trị thương mại cao nhất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/11/2022: Đường Yên bị di chứng sau sinh con, Angela Baby 'nên duyên' với Tống Uy Long trong phim cấp trọng điểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/11/2022: Đường Yên bị di chứng sau sinh con, Angela Baby 'nên duyên' với Tống Uy Long trong phim cấp trọng điểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/11/2022: Trần Nghiên Hy cố tình 'cọ nhiệt' tin đồn ngoại tình của Trần Hiểu, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư né tránh nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/11/2022: Trần Nghiên Hy cố tình 'cọ nhiệt' tin đồn ngoại tình của Trần Hiểu, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư né tránh nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2022: Dương Mịch chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình, Thái Từ Khôn và Angela Baby hẹn hò?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2022: Dương Mịch chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình, Thái Từ Khôn và Angela Baby hẹn hò?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/11/2022: Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh quan hệ rất tốt, Trần Triết Viễn có mối quan hệ mờ ám với vài cô gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/11/2022: Lý Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh quan hệ rất tốt, Trần Triết Viễn có mối quan hệ mờ ám với vài cô gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2022: Lưu Vũ Ninh rất siêng lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh, Thẩm Nguyệt đã chia tay bạn trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/11/2022: Lưu Vũ Ninh rất siêng lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh, Thẩm Nguyệt đã chia tay bạn trai?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 22 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI