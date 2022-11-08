Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/11/2022: Triệu Lệ Dĩnh hiện đóng phim là muốn nhắm tới các giải thưởng, Lưu Diệc Phi bị dị ứng với rượu?

2. Bộ phim "Cảm Ơn Bác Sĩ" của Dương Mịch và Bạch Vũ có khởi đầu tốt đẹp, đánh giá của khán giả là khả quan. Bộ này rất quan trọng với Dương Mịch để cô ấy hướng đến tài nguyên chính kịch.

1. Trần Phi Vũ đã tìm 2 công ty marketing để giúp anh ấy tuyên truyền và yêu cầu là phải tạo dựng hình ảnh cho mọi người thấy rằng bản thân anh ấy đã nổi tiếng.

4. "Dữ Phượng Hành" đóng máy, tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh rất vui. Kịch bản không bị sửa lung tung. Clip đóng máy còn giúp cô ấy thu hút được không ít người hâm mộ.

3. Ngô Cẩn Ngôn đang có kế hoạch kết hôn, cô ấy không quá để tâm đến chuyện đóng phim nữa

5. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đóng phim là muốn nhắm tới giải thưởng. Cô ấy cần giải thưởng để nâng cao địa vị trong giới của mình.

6. “Trường Nguyệt Tẫn Minh” do Bạch Lộc, La Vân Hi diễn chính tháng 12 lên sóng. Douban của phim cũng đã hiển thị lịch phát sóng vào tháng 12.

7. Nhậm Mẫn đã giảm cân và lấy lại dáng vóc được một thời gian rồi. Cô ấy hay cảm thấy phiền não về chuyện này nên đã đi tập luyện riêng.

8. Thang Duy sẽ hợp tác với Lý An thêm một lần nữa, hiện tại danh tiếng quốc tế của cô ấy rất tốt.

9. Vai của Đàn Kiện Thứ trong "Trường Tương Tư" là vai nam có thiết lập tốt nhất trong phim. Anh ấy đang nhận được rất nhiều sự kì vọng.

10. Lưu Diệc Phi nói bản thân bị dị ứng với rượu nhưng thỉnh thoảng ở nhà cô ấy sẽ uống hai ly.

11. Dương Siêu Việt sẽ quay về tham gia chương trình tạp kĩ. Công ty sẽ giành tài nguyên chương trình truyền hình cho cô ấy, thậm chí còn làm cả chương trình riêng dành cho Dương Siêu Việt.

12. Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là những hoa 95 hàng đầu trong danh sách hot được khán giả và người trong giới công nhận. Lượng truy cập thông tin của cả hai luôn rất đông.

13. “Khom Lưng” chuyển thể từ truyện cùng tên của Bồng Lai Khách. Nữ chính tiếp xúc Tống Dật, nam chính tiếp xúc Trương Vãn Ý, Lâm Canh Tân. Tháng 12 khai máy.

14. Hồ Ca sở hữu một ngôi nhà cổ ở Thượng Hải. Anh ấy không mua nó mà ngay từ nhỏ đã được sang tên.

15. Mã Tư Thuần giảm 8 kí vào tháng trước, bí quyết của cô ấy là không đi ăn ngoài.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.