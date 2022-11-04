Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/11/2022: Dương Mịch chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình, Thái Từ Khôn và Angela Baby hẹn hò?

2. Dương Mịch hiện tại khi nhìn vào màn hình đồ điện tử sẽ cảm thấy chóng mặt.

1. Phim của Hồ Ca vừa đóng máy chưa được bao lâu thì đã bị Vương Gia Vệ gọi về quay lại Phồn Hoa. Anh ấy đã đón 2 sinh nhật trong đoàn phim Phồn Hoa. Trong mấy năm qua, Phồn Hoa là phim có thời gian quay lâu nhất của Hồ Ca, nhưng đây chỉ là bản truyền hình, anh ấy ký nhận bản điện ảnh nữa, dự định sẽ ở đoàn phim dài dài.

4. Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân không tiếp tục hợp tác bởi tạm thời không có kịch bản nào thích hợp để mời 2 người cả, hơn nữa kế hoạch phát triển của họ cũng không giống nhau. Nhậm Gia Luân sẽ tiếp tục với phim cổ trang – thần tượng, còn Đàm Tùng Vận không muốn xem xét phim thần tượng nữa, cô ấy ưu tiên chọn phim hiện thực và đề tài nghề nghiệp hơn.

3. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có lần khi gọi video cho nhau thì Ngô Lỗi đã nhận thêm một cuộc gọi từ chiếc điện thoại khác, và nói với cô ấy đây là chiếc điện thoại dùng để nhận hàng.

5. Dương Mịch vẫn chưa sẵn sàng cho việc chuyển hình. Năm nay, đoàn đội của cô ấy cũng không tiếp xúc với dự án chính kịch nào hay những bộ phim có thể đi tranh giải.

6. Trịnh Sảng gần đây lên kế hoạch tấn công thị trường Đông Nam Á và Hàn Quốc. Nhưng sau khi tìm hiểu thì cô ấy nhận ra thù lao ở hai thị trường này khá thấp, không được như trong nước nên cô ấy đã dần từ bỏ ý định này.

7. Dương Siêu Việt vẫn còn vài kịch bản trong tay như "Trọng Tử" và "7 Kiếp Cát Tường", đây đều là những dự án với chế tác lớn. Công ty luôn sẵn sàng đẩy cho cô ấy những dự án phim được đầu tư khủng, và vai nữ chính. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa tạo ra được sự bùng nổ nào cả.

8. Đường Yên ngày trước rất thích làm nail, còn bỏ ra cả trăm nghìn tệ làm thẻ hội viên. Nhưng sau khi sinh con thì cô ấy không đi làm nữa.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba rất thích mang đồ ăn nhẹ vào đoàn phim nhưng cô ấy không ăn nhiều, chủ yếu là cho các diễn viên khác cùng đạo diễn và chế tác thôi.

10. Thái Từ Khôn và Angela Baby là chị em thân thiết nhưng không hơn. Hai người họ không phải là gu người yêu của nhau.

11. Mặc dù Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người được nền tảng quảng bá rất nhiều, nhưng hiệu quả không tốt lắm, diễn xuất Ngu Thư Hân còn kém và những dự án lớn không xem trọng cô ấy. Hiện tại, Ngu Thư Hân muốn hợp tác với sao nam nổi tiếng hơn để giúp nâng cao địa vị, cô ấy quyết lấy bộ Khó Dỗ Dành cho bằng được, sau đó đề xuất với bên phim mời Thái Từ Khôn. Còn về bộ Tiên Kiếm 6, Ngu Thư Hân và Hứa Khải vẫn đang tranh giành phiên vị, tuy nhiên mối quan hệ cũng chưa đến mức quá tồi tệ.

12. Tống Uy Long đã kí với Thiên Hạo Thịnh Thế, đây cũng là công ty mà Trần Phi Vũ đang đầu quân.

13. Vương Nhất Bác có thể coi là có tài nguyên tốt nhất trong lứa tiểu sinh 95. Tất cả những dự án phim tiếp xúc với anh ấy đều là những dự án tốt và có thể phát triển sự nghiệp. Bộ phim "Vô Danh" hiện đã có nhận được sự quan tâm rất tốt.

14. Lưu Hạo Tồn mỗi khi tắm sẽ sử dụng thêm mật ong. Cô ấy nghĩ như vậy thì sẽ tốt cho da.

15. "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" bản điện ảnh chỉ định Bạch Kính Đình, Dương Siêu Việt trở thành diễn viên chính.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.