Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/10/2022: Phim của Dương Mịch và Hứa Khải có nhiều cảnh tình cảm, Angela Baby dự định tham gia chương trình cùng con trai?

2. Rất nhiều người thúc giục Tống Uy Long đóng phim, nếu không sẽ lãng phí những cơ hội của anh ấy. Nhưng không phải anh ấy không đóng phim mà là vì tranh chấp hợp đồng với công ty cũ chưa giải quyết được.

1. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đang chuẩn bị khai máy cho bộ phim "Dĩ Ái Vi Doanh". So với tiểu thuyết thì kịch bản sẽ cải biên rất nhiều vì vốn dĩ cốt truyện ban đầu khá là thần tượng và không đủ tiềm năng để bật lên.

4. Thái Từ Khôn sẽ không nhận đóng dự án phim "Khó Dỗ Dành". Anh ấy có yêu cầu cao về tác phẩm. Những tác phẩm nhắm tới anh ấy đều chỉ vì lưu lượng của anh ấy. Còn những dự án mà anh ấy muốn tham gia thì lại không hướng đến idol và lưu lượng. Hiện tại anh ấy vẫn tập trung cho âm nhạc .

3. Địch Lệ Nhiệt Ba và chuyên gia trang điểm của cô ấy là bạn bè nhiều năm. Anh ấy cũng đã kết hôn, nữ diễn viên hiện giờ đang độc thân. Chuyên gia trang điểm tên Trương Tấn, đã theo cô ấy từ khi mới vào nghề và là người make up độc quyền của cô ấy. Hợp tác nhiều năm nên hai người có sự ăn ý.

5. Bộ phim của Dương Mịch và Hứa Khải hiện tại đang được thảo luận về "phản ứng hóa học" rất nhiều. Những cảnh thân mật trong phim cũng không ít. Nhà sản xuất đang cố gắng hết sức để phim được lên sóng, họ đã chỉnh sửa rất nhiều để được duyệt qua nhưng vẫn không thành công.

6. Tống Uy Long tìm công ty mới với yêu cầu muốn được tự chủ. Hiện tại, công ty Thiên Hạo Thịnh Thế và anh ấy đều đang có thiện ý với nhau.

7. "Nhất Phẩm Độc Phi" dự định sẽ chọn Lưu Diệc Phi và Cung Tuấn đảm nhận vai chính.

8. Nữ thần Kim Ưng năm nay là Triệu Kim Mạch. Cô ấy đang tìm kiếm ekip trang điểm riêng chứ không muốn dùng nhân viên trang điểm của nhà đài. Tổng thể vóc dáng và khí chất của Triệu Kim Mạch không hợp với lễ phục nữ thần Kim Ưng lắm nên việc trang điểm rất quan trọng.

9. Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công. Bộ phim tiếp theo của cô ấy sẽ về đề tài gia đình.

10. Angela Baby dự định sẽ cho con trai Bọt Biển Nhỏ tham gia một chương trình tạp kĩ với mình.

11. Đường Yên thật sự được nhiều nữ diễn viên hâm mộ. Bởi khi La Tấn đóng phim, anh ấy sẽ tránh đi và không tương tác nhiều ở hậu trường bởi vì sợ những tin đồn sẽ làm Đường Yên không vui.

12. Trần Dao sẽ về chung công ty với La Vân Hi.

13. Tiêu Chiến vẽ rất đẹp, anh ấy thường thư giản bằng cách vẽ tranh.

14. Đạo diễn phim "Đường Triêu Nguỵ Di Lục" đặc biệt thích Trương Nghệ Hưng. Hiện tại anh ấy đang trong chuyến lưu diễn nhưng sau đó họ sẽ có hợp tác.

15. Cúc Tịnh Y khi nhận những đại ngôn làm đẹp sẽ yêu cầu phải được thử trước sản phẩm, nếu không có vấn đề gì thì cô ấy mới nhận.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.