Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 26/09/2026 16:52

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Lý Hiện chia sẻ về những lần dùng bữa cùng đàn chị Dương Mịch.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lý Hiện bất ngờ chia sẻ về những lần dùng bữa và trò chuyện cùng Dương Mịch. Những tiết lộ của nam diễn viên thu hút sự chú ý khi hé lộ một hình ảnh khá khác của đàn chị, đặc biệt trong những câu chuyện liên quan đến con gái. Theo Lý Hiện, mỗi khi gặp nhau, anh và Dương Mịch thường trò chuyện khá thoải mái, từ những chuyện đời thường đến sở thích chơi game. Đáng chú ý, nữ diễn viên đôi khi chủ động kể những câu chuyện thú vị về con gái Tiểu Nhu Mễ.

Lý Hiện cho biết khi nhắc đến con gái, Dương Mịch thể hiện một khía cạnh mềm mại hơn hẳn hình ảnh mạnh mẽ, độc lập thường thấy trước công chúng. Nam diễn viên cảm nhận được sự thay đổi trong cách đàn chị trò chuyện và cho rằng đó là biểu hiện rõ nét của tình mẫu tử.

Chia sẻ này gây chú ý bởi Dương Mịch vốn khá kín tiếng về con gái. Trong nhiều năm, nữ diễn viên gần như không chủ động đưa Tiểu Nhu Mễ trở thành đề tài trước truyền thông. Cô cũng hạn chế công khai hình ảnh, thông tin đời tư và những câu chuyện liên quan đến quá trình nuôi dạy con.

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái - Ảnh 1

Tiểu Nhu Mễ là con gái của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, sinh năm 2014. Hai người kết hôn cùng năm con gái chào đời và tuyên bố ly hôn vào năm 2018. Sau khi bố mẹ chia tay, Tiểu Nhu Mễ chủ yếu sinh sống tại Hong Kong cùng bố và ông bà nội.

Dương Mịch vẫn duy trì việc thăm nom, chăm sóc con gái nhưng lựa chọn giữ kín phần lớn thông tin về cuộc sống riêng của cô bé. Cách làm này giúp Tiểu Nhu Mễ hạn chế bị cuốn vào sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Qua lời kể của Lý Hiện, khán giả phần nào hình dung được một Dương Mịch khác với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh hay các sự kiện. Phía sau nữ diễn viên có phong thái mạnh mẽ vẫn là một người mẹ sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện đời thường về con gái với bạn bè thân thiết.

Mối quan hệ giữa Lý Hiện và Dương Mịch cũng được khán giả chú ý. Dù chưa từng hợp tác trong một dự án phim, cả hai có nhiều lần tương tác thân thiện tại các sự kiện.

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái - Ảnh 2

Gần đây, họ cùng tham dự show Prada trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan với tư cách đại sứ thương hiệu. Sau sự kiện, Lý Hiện đăng ảnh chụp cùng Dương Mịch và cựu ngôi sao NBA Dwyane Wade, gọi đàn chị là “siêu Barbie”. Dương Mịch sau đó đáp lại bằng lời cảm ơn dành cho “người bạn đồng hành” vừa đẹp trai vừa phong độ.

Những tương tác này cho thấy mối quan hệ giữa hai diễn viên không chỉ dừng ở các hoạt động công việc mà còn khá thoải mái trong đời sống riêng. Qua lời Lý Hiện, hình ảnh Dương Mịch khi nhắc đến con gái cũng trở nên gần gũi và mềm mại hơn trong mắt khán giả.

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