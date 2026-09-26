Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 26/09/2026 13:53

Mới đây, nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên và nữ siêu mẫu Lưu Văn cùng tham dự một triển lãm tại Thượng Hải (Trung Quốc) với tư cách đại sứ thương hiệu.

Mới đây, nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên và siêu mẫu Lưu Văn cùng xuất hiện tại một triển lãm ở Thượng Hải (Trung Quốc) với tư cách đại sứ thương hiệu. Màn xuất hiện chung nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi từ khóa liên quan đến việc hai người “công khai tình cảm” vươn lên Top 1 xu hướng trên Weibo.

Tại sự kiện, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng lựa chọn trang phục tông đen. Khi ngồi cạnh nhau, cả hai nhiều lần nghiêng về phía đối phương, nhìn nhau và bật cười. Dù thoải mái trước ống kính, hai ngôi sao vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không có những cử chỉ quá thân mật.

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt' - Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn được cho là đã duy trì mối quan hệ tình cảm trong nhiều năm nhưng chưa chính thức lên tiếng xác nhận. Hai người quen nhau từ năm 2019, khi cùng tham gia một chiến dịch quảng cáo cho Chanel. Đến tháng 7/2022, họ bị bắt gặp nắm tay đi dạo tại khu Tam Lý Đồn ở Bắc Kinh, từ đó vướng nghi vấn hẹn hò.

Trong những năm tiếp theo, cả hai duy trì cách ứng xử kín tiếng. Họ không công khai chuyện tình cảm nhưng cũng hiếm khi lên tiếng phủ nhận, thỉnh thoảng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Năm 2024, Tỉnh Bách Nhiên được cho là cùng Lưu Văn về quê cô ở Hồ Nam đón Tết. Một năm sau, có nguồn tin trong giới cho rằng nữ siêu mẫu đã theo bạn trai về Thẩm Dương gặp gia đình anh.

Điểm khiến mối quan hệ này được chú ý là cả hai dường như tách biệt khá rõ chuyện cá nhân với công việc. Trong thời gian Tỉnh Bách Nhiên quảng bá cho Đầu Xuân Tươi Sáng, Lưu Văn được cho là chủ động hạn chế xuất hiện cùng bạn trai tại các địa điểm công cộng, tránh làm phân tán sự chú ý dành cho bộ phim. Sau khi hoạt động quảng bá kết thúc, cả hai lại thoải mái xuất hiện bên nhau.

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt' - Ảnh 2

Việc Lưu Văn từng nhấn “thích” một số bài đăng quảng bá phim của Tỉnh Bách Nhiên cũng từng gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc nữ siêu mẫu ủng hộ tác phẩm của người quen là hành động cá nhân và không nên ảnh hưởng đến cách khán giả đánh giá bộ phim.

Trong khi Lưu Văn tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tập trung vào diễn xuất. Dù chuyện tình cảm chưa được hai nhân vật chính xác nhận, những lần xuất hiện chung của họ vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

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Sau 24 tập phát sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức khép lại, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả, đặc biệt là những người dõi theo chuyện tình nhiều năm của Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Đúng thời điểm bộ phim nói lời tạm biệt, Tỉnh Bách Nhiên có động thái đặc biệt dành cho nhân vật mà anh đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện.

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