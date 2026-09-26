Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 26/09/2026 11:30

Sữa đậu nành là một thức uống quen thuộc và được yêu thích bởi nhiều người. Không chỉ thơm ngon, sữa đậu nành còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Sữa đậu nành là một loại đồ uống được làm từ hạt đậu nành, có hương vị đặc trưng và thường được coi là một sự thay thế lành mạnh cho sữa động vật. Đây là lựa chọn phổ biến của những người bị dị ứng lactose, ăn chay hoặc đơn giản là muốn tìm kiếm một nguồn dinh dưỡng tự nhiên từ thực vật. Không chỉ giàu dinh dưỡng, sữa đậu nành còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe tuyệt vời, từ cải thiện hệ tim mạch đến chăm sóc làn da.

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Ảnh minh họa: Internet

Uống sữa đậu nành có tác dụng gì​?

Chống viêm hiệu quả

Các hợp chất isoflavones trong sữa đậu nành có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Chúng giúp giảm sự tổng hợp và hoạt động của các cytokines gây viêm - những chất trung gian liên quan đến nhiều bệnh mãn tính như viêm khớp và bệnh tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Sữa đậu nành không chỉ ít calo mà còn chứa protein chất lượng cao, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ quản lý cân nặng. Đặc biệt, protein từ thực vật trong sữa đậu nành có giá trị sinh học cao, cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể mà không gây tích trữ mỡ thừa.

Tăng cường và phục hồi cơ bắp

Là nguồn protein đầy đủ với tất cả các axit amin thiết yếu, sữa đậu nành là thức uống lý tưởng cho những người cần phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện. Protein này còn giúp tăng cường quá trình tổng hợp cơ bắp, rất cần thiết cho người vận động thể thao và người lớn tuổi.

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Ngoài isoflavones, sữa đậu nành còn chứa protein và một lượng canxi nhất định, giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương - một vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Isoflavones trong sữa đậu nành đã được nghiên cứu với tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình tự hủy của chúng. Những loại ung thư phổ biến như ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú và ung thư ruột kết có thể được giảm thiểu nguy cơ nhờ tiêu thụ đậu nành.

Những lưu ý khi dùng sữa đậu nành

Để sử dụng sữa đậu nành một cách tốt nhất, vừa đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cần thiết mà lại có thể không gây những ảnh hưởng tới sức khỏe thì cần lưu ý:

Không uống sữa đậu nành chưa đun sôi kỹ: Trong sữa đậu nành chưa đun có chứa chất ức chế men trypsinogen, saponin và một số hợp chất không tốt khác. Khi đun sôi các hợp chất này sẽ bị phân hủy, giảm một phần lớn những ảnh hưởng với cơ thể. Nên không uống đậu nành khi sống hoặc chưa được đun sôi kỹ.

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên bảo quản sữa trong ấm: Nhiệt độ trong phích hay ấm không phù hợp với sữa đậu nành, nó có thể làm vi khuẩn tấn công nhanh chóng. Từ đó làm sữa bị chua, hỏng chỉ sau vài giờ. Nên bảo quản sữa trong tủ lạnh để được hạn dài nhất.

Hạn chế dùng đường pha với sữa đậu nành và đặc biệt là đường đỏ: Trong đường đỏ có chứa nhiều axit hữu cơ có tác dụng kết hợp các chất protein, canxi tạo thành các hợp chất khác làm mất đi các chất dinh dưỡng của sữa đậu nành, giảm sự hấp thu và tiêu hóa sữa này của cơ thể.

Nên uống sữa đậu nành với các chế phẩm có chứa tinh bột: Để tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bạn nên dùng chung với bánh mì, bánh bao, sau ăn cơm...

Tránh ăn đậu nành cùng với trứng: Bởi thành phần có trong đậu nành có thể kết hợp với protein của lòng trắng trứng dẫn tới việc giảm giá trị dinh dưỡng. Nên tránh ăn cùng lúc.

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