5 lợi ích của sữa chua chanh dây đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Sữa chua chanh dây là món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, liệu bạn đã thực sự hiểu rõ sữa chua chanh dây có tác dụng gì đối với sức khỏe và vóc dáng? Làm thế nào để thưởng thức món ăn này đúng cách mà không gây hại cho dạ dày?

Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng , bổ sung sữa chua chanh dây vào thực đơn ăn uống lành mạnh một cách khoa học sẽ mang lại những công dụng tuyệt vời sau:

Sữa chua chứa các lợi khuẩn có tác dụng hỗ trợ duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Trong khi đó, phần thịt và hạt chanh dây cung cấp chất xơ hòa tan, góp phần thúc đẩy nhu động ruột.

Kết hợp hai thực phẩm này trong khẩu phần ăn có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp việc đi tiêu thuận lợi hơn và hạn chế tình trạng táo bón.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Vì vậy, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng góp phần hỗ trợ sức đề kháng của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh lợi khuẩn từ sữa chua, chanh dây còn cung cấp vitamin C, vitamin A cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Làm đẹp da

Chanh dây cung cấp vitamin A, vitamin C cùng carotenoid và một số dưỡng chất có lợi cho làn da. Vitamin C tham gia vào quá trình sản xuất collagen, từ đó góp phần duy trì độ đàn hồi và vẻ khỏe mạnh của da.

Khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, sữa chua chanh dây có thể bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ chăm sóc da, đồng thời góp phần bảo vệ da trước tác động của quá trình oxy hóa.

Giảm cân

Sữa chua chanh dây có thể phù hợp với thực đơn kiểm soát cân nặng nếu lựa chọn loại sữa chua ít đường hoặc không đường và sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ trong chanh dây giúp tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Tuy nhiên, việc giảm cân không phụ thuộc vào một món ăn riêng lẻ mà cần kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối, kiểm soát tổng lượng calo và duy trì vận động thường xuyên.

Bảo vệ tim mạch

Chanh dây cung cấp kali và có hàm lượng natri thấp. Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh và quá trình điều hòa huyết áp.

Ngoài ra, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa trong chanh dây có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi được sử dụng trong một chế độ ăn nhiều rau quả, ít chất béo bão hòa và cân đối dinh dưỡng.

Thời điểm trong ngày ăn sữa chua chanh dây

Để cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất và bảo vệ dạ dày, bạn nên thưởng thức sữa chua chanh dây vào các khung giờ sau:

Ảnh minh họa: Internet

Sau bữa ăn chính khoảng 1 - 2 giờ: Đây là thời điểm nồng độ axit trong dạ dày đã giảm bớt, giúp các lợi khuẩn trong sữa chua dễ dàng sống sót vượt qua môi trường dịch vị, nâng cao hiệu quả hỗ trợ đường ruột.

Ăn vào bữa xế chiều: Khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, sụt giảm năng lượng sau giờ làm việc, một hũ sữa chua chanh dây sẽ giúp bù đắp năng lượng nhanh chóng, giữ dáng và làm đẹp da hiệu quả hơn các món ăn vặt nhiều dầu mỡ.

Sau khi tập luyện thể thao: Quá trình vận động khiến cơ bắp bị căng thẳng và tiêu hao năng lượng. Hàm lượng protein, carbohydrate và kali trong món ăn này giúp phục hồi cơ bắp và bù đắp năng lượng hao hụt rất tốt.