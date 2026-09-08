Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai), khiến người phụ nữ và hai trẻ nhỏ đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 8h30 ngày 8/9, tại nút giao Cổng 11 (đường Võ Nguyên Giáp giao Bùi Văn Hòa, TP Đồng Nai) xảy ra tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ cùng 2 trẻ nhỏ tử vong tại chỗ; một bé khác bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.
Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên quốc lộ 51, đường Bùi Văn Hòa và Võ Nguyên Giáp ùn tắc kéo dài.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo 3 trẻ nhỏ đến trường. Khi đến nút giao Cổng 11, xe máy xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 29H-890.95.
Vụ va chạm khiến người phụ nữ và 2 trẻ nhỏ tử vong, người còn lại bị thương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Đồng Nai có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và xử lý vụ tai nạn.
Theo thông tin từ báo Dân trí, cổng 11 là nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp và đường Bùi Văn Hòa. Khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc và được xem là một trong những điểm phức tạp về tai nạn giao thông tại Đồng Nai.
Trước đây, nút giao được tổ chức theo hình thức vòng xoay kết hợp đèn tín hiệu. Từ tháng 3, phương án giao thông được điều chỉnh theo hướng thu hẹp vòng xoay. Đến cuối tháng 6, cơ quan chức năng tháo dỡ vòng xoay, tổ chức giao thông tại nút giao bằng hệ thống đèn tín hiệu.