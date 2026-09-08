Nóng: Thu hồi toàn quốc loạt dung dịch vệ sinh phụ nữ, sữa tắm, dầu gội vi phạm

Theo thông tin báo Dân trí , Cục Quản lý Dược, 5 sản phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi (Đường An, TP Hải Phòng) sản xuất bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm này và trả lại cơ sở cung ứng.

Danh sách này gồm dầu gội CURIA do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 4 sản phẩm còn lại đều mang nhãn hàng VLIACARE, gồm sữa tắm, dầu gội, dầu xả và nước rửa tay do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty (Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Hai công ty có trách nhiệm thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9.

Nhiều loại mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi. Ảnh: Báo Dân trí.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP Hải Phòng và Sở Y tế TP Hà Nội giám sát việc thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm, đồng thời kiểm tra Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty về việc chấp hành các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý vi phạm nếu có.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ không đạt giới hạn vi sinh vật

Theo báo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý dược, sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory hộp 1 chai 300ml bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Sản phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 06/26/CBMP-NA, số lô 010426, ngày sản xuất 15-4-2026, hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Công ty TNHH dược Chiến Thắng (địa chỉ số 17 đường Thành Thái, khối Quang Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời là cơ sở sản xuất.

Sản phẩm bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên và trả lại nơi cung ứng.

Công ty TNHH dược Chiến Thắng phải thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm của Công ty TNHH dược Chiến Thắng và xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10.