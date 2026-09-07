Chiếc Kia Morning chở 5 người lao xuống mương nước ở thôn Câu Thương, xã An Quang khiến vợ chồng tài xế tử vong, 3 người ngồi sau bị thương, ngày 6/9.

Theo thông tin báo Dân trí, khoảng 13h ngày 6/9, chiếc ô tô nhãn hiệu Kia Morning đang lưu thông qua khu vực thôn Câu Thượng, xã An Quang, TP Hải Phòng, bất ngờ lao xuống mương nước.

Phát hiện tai nạn, người dân địa phương nhanh chóng báo chính quyền, đồng thời tiếp cận hiện trường để tìm cách giải cứu các nạn nhân.

Lực lượng CSGT, Công an xã An Quang và các lực lượng liên ngành sau đó có mặt, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo VNExpress, qua kiểm tra, tài xế Đào Mạnh Lập 68 tuổi cùng vợ ngồi ở ghế phụ là bà Ngô Thị Trong 67 tuổi, cùng trú xã Cổ Am đã tử vong. Ba người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau may mắn sống sót.

Các nạn nhân đi liên hoan hội đồng ngũ thì gặp nạn. Thời điểm tai nạn, Hải Phòng không mưa, tầm nhìn tốt. Tuyến mương chạy dọc các trục đường liên thôn thuộc xã An Quang có độ sâu lớn, chưa có hệ thống rào chắn.

Chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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