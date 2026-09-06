'Càn Long' Trương Thiết Lâm của 'Hoàn Châu cách cách' ở tuổi 69 giờ ra sao?

Sau khi tốt nghiệp, Trương Thiết Lâm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh rồi sang Anh học tập và sau đó nhập quốc tịch Anh. Quyết định này từng gây nhiều tranh luận, bởi phần lớn sự nghiệp của ông sau đó vẫn gắn với thị trường giải trí Trung Quốc.

Trương Thiết Lâm sinh năm 1957 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Trước khi bước chân vào showbiz, ông từng có thời gian lao động ở nông thôn và làm công nhân. Năm 1978, ông thi đỗ khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, học cùng khóa với những nghệ sĩ sau này nổi tiếng như Trương Phong Nghị và Phương Thư.

Năm 1998, sự nghiệp Trương Thiết Lâm bước sang trang mới khi “Hoàn Châu cách cách” lên sóng. Trong phim, ông đảm nhận vai Càn Long, đóng cùng Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt... Thành công vang dội của tác phẩm đưa dàn diễn viên trở thành những ngôi sao được săn đón. Trương Thiết Lâm khi ấy đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Sau “Hoàn Châu cách cách”, ông tiếp tục đảm nhận nhiều vai vua chúa. Đặc biệt, “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam” giúp Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập và Vương Cương trở thành bộ ba quen thuộc với khán giả truyền hình. Việc liên tục hóa thân thành hoàng đế khiến ông được gọi là “hoàng đế chuyên nghiệp” của màn ảnh Hoa ngữ.

Dù thành công, nam diễn viên cũng không tránh khỏi những tranh luận ngoài màn ảnh. Năm 2015, những ồn ào liên quan đến quan hệ cha con và vấn đề nuôi dưỡng con cái khiến đời tư của ông được dư luận đặc biệt chú ý.

Những năm gần đây, Trương Thiết Lâm không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Ở tuổi 69, ông dành nhiều thời gian cho thư pháp, hội họa và các hoạt động văn hóa.

Nam diễn viên có nhiều năm nghiên cứu và thực hành thư pháp, đồng thời tham gia một số sự kiện liên quan đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, các tác phẩm thư pháp mang tên ông cũng từng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về giá trị nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Trương Thiết Lâm thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình, sự kiện và hoạt động livestream. So với thời kỳ hoàng kim của “Hoàn Châu cách cách” và “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”, sức ảnh hưởng của ông trên màn ảnh hiện đã giảm đáng kể.

Dẫu vậy, sau gần ba thập kỷ, hình tượng Càn Long vẫn là vai diễn nổi bật nhất khi nhắc đến Trương Thiết Lâm. Từ một ngôi sao phủ sóng truyền hình, nam diễn viên hiện bước vào giai đoạn sống chậm hơn, dành nhiều thời gian cho những sở thích cá nhân và hoạt động văn hóa.