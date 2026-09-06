Mỹ nhân 'Đầu Xuân Tươi Sáng' Tôn Thiên chủ động né phim cổ trang vì lý do bất ngờ

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Tôn Thiên cho biết cô không muốn chạy theo xu hướng hay cố gắng đảm nhận những vai diễn không phù hợp chỉ để tìm kiếm sự chú ý. Theo nữ diễn viên, một diễn viên cần có trách nhiệm với khán giả và nên lựa chọn nhân vật phù hợp với bản thân thay vì chỉ quan tâm đến độ hot của tác phẩm.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, phim cổ trang tiên hiệp thường được xem là “bệ phóng” giúp các diễn viên trẻ nhanh chóng tạo dấu ấn. Tuy nhiên, Tôn Thiên, nữ chính “Đầu Xuân Tươi Sáng” lại chọn con đường khác khi chủ động hạn chế nhận những dự án thuộc thể loại này.

Một trong những lý do khiến Tôn Thiên ít đóng tiên hiệp nằm ở ngoại hình. Với chiều cao 1,72 m, vóc dáng cao ráo cùng đường nét gương mặt hiện đại, nữ diễn viên được nhận xét phù hợp hơn với phim đô thị, tâm lý, trinh thám hoặc những vai nữ độc lập, cá tính.

Trong khi đó, dòng phim tiên hiệp thường ưu tiên hình tượng nữ nhân vật có vẻ ngoài mềm mại, thanh thoát, vóc dáng mảnh mai và khí chất nhẹ nhàng. Tôn Thiên hiểu rõ lợi thế cũng như hạn chế của bản thân nên không cố ép mình theo hình mẫu vốn không phù hợp.

Thực tế, nữ diễn viên từng thử sức với cổ trang trong “Manh y điềm thê” khi mới bước chân vào nghề. Trải nghiệm này giúp cô định hình rõ hơn hướng phát triển sự nghiệp. Dù vậy, Tôn Thiên không hoàn toàn từ chối cổ trang. Cô vẫn nhận “Đại sinh ý nhân” bởi nhân vật Thường Ngọc Nhi có tính cách phóng khoáng, thẳng thắn, phù hợp với khí chất của cô.

Những năm qua, Tôn Thiên liên tục thử sức với nhiều dạng vai, từ “Gió thổi Bán Hạ”, “Khói lửa nhân gia” đến “Nghênh phong đích thanh xuân” và “Đông chí”. Năm 2026, cô tiếp tục góp mặt trong “Hữu tội chi thân”, “Tình yêu thời đại thuần khiết” và đặc biệt là “Đầu Xuân Tươi Sáng” đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên.

“Đầu Xuân Tươi Sáng” nhanh chóng đạt nhiệt độ hơn 10.000 trên Youku sau vài ngày phát sóng, đồng thời lọt Top 2 bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Thành tích này cho thấy Tôn Thiên không cần dựa vào phim tiên hiệp hay những công thức đang thịnh hành để gây chú ý.

Thay vì tìm kiếm “con đường tắt”, nữ diễn viên đang kiên trì xây dựng vị trí bằng những kịch bản chất lượng và các nhân vật phù hợp với khả năng diễn xuất.