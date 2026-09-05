Bộ Văn hóa phản hồi về việc tước danh hiệu NSƯT đối với diễn viên Kiều Thanh

Nếu Kiều Thanh chịu án, Bộ sẽ tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 cũng đã nói rất rõ. Nếu có kết quả, Bộ sẽ có thông tin cụ thể gửi tới cơ quan báo chí”.

Theo thông tin báo Dân trí , sáng 5/9, trao đổi với phóng viên Dân trí về trường hợp diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố, ông Lê Đức Trung - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - cho biết: “Bên Bộ vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chờ kết quả kết luận về vụ việc của diễn viên Kiều Thanh.

Giữa tháng 8, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi Kiều Thanh công tác, cho biết nữ diễn viên đã nộp đơn xin thôi việc vào ngày 15/7 theo nguyện vọng cá nhân, với lý do hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác tại Nhà hát.

Sau đó, ban lãnh đạo đã đồng ý giải quyết Kiều Thanh thôi việc, chính thức kết thúc hợp đồng lao động kể từ ngày 17/7.

Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố diễn viên Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh, 45 tuổi) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thanh đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá. Theo cơ quan Công an, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thị Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TPHCM) trả lời, NSND, NSƯT là các danh hiệu vinh dự Nhà nước, dành cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo Điều 59 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Để được xét tặng NSƯT, nghệ sĩ phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, trong đó có yêu cầu chấp hành tốt pháp luật, có phẩm chất đạo đức, uy tín nghề nghiệp, tài năng nghệ thuật và thời gian hoạt động chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 8 Nghị định 61/2024/NĐ-CP.

NSƯT Kiều Thanh tên thật là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981 tại Khâm Thiên, Hà Nội. Ảnh: Báo Dân trí.

Việc tước danh hiệu NSƯT được quy định riêng tại Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Theo đó, người đã được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước sẽ bị tước danh hiệu nếu bị tòa án kết án bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình, ngoại trừ trường hợp luật có quy định đặc biệt.

Trong trường hợp sau quá trình tố tụng, Kiều Thanh bị kết án và áp dụng hình phạt tù thuộc trường hợp luật quy định, việc tước danh hiệu có thể được thực hiện theo trình tự pháp luật.

Theo thông tin báo Lao Động, NSƯT Kiều Thanh tên thật là Kiều Thị Thanh, sinh năm 1981 tại Khâm Thiên, Hà Nội. Thời niên thiếu, cô từng định hướng theo ngành sư phạm để nối nghiệp gia đình.

Tuy nhiên, năm 1999, Kiều Thanh cùng một vài người bạn nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bất ngờ trúng tuyển.

Kiều Thanh bén duyên với phim truyền hình qua vai Trà trong “Phía trước là bầu trời”. Ảnh: Báo Lao Động.

Ra trường, Kiều Thanh về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng là diễn viên được chú ý của nhà hát, tham gia nhiều vở diễn. Ở lĩnh vực phim truyền hình, Kiều Thanh đắt show với hàng loạt dự án: “Dòng sông phẳng lặng”, “Khi đàn chim trở về”, “Hai phía chân trời”, “Đàn trời”, “Sinh mệnh”…

Kiều Thanh bén duyên với phim truyền hình qua vai Trà trong “Phía trước là bầu trời”, đây là bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích trong thời gian dài.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Thanh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Gái nhảy, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự và Câu hỏi số 5.

Vai diễn gần nhất của Kiều Thanh là Dung “Khàn” trong Hoa hồng trên ngực trái năm 2019. Nhân vật là người phụ nữ sắc sảo, nhiều toan tính. Đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Kiều Thanh trên sóng truyền hình trước khi cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí.