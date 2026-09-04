Ngày 4/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 4/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang).

Theo đó, hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ, dẫn tới chập điện và phát sinh cháy.

Các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xác định nguyên nhân chính xác.

Hiện trường vụ cháy tại Khu đô thị An Bình Tân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo báo Dân trí đã thông tin, trưa 2/9, chị L.N.H.C. (SN 1984, giáo viên mầm non) chăm sóc mẹ chồng là bà L.T.K. (SN 1952) bị bệnh tại nhà riêng ở Khu đô thị An Bình Tân. Lúc này, tầng 2 của căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến cả 2 người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 5 phút, ngọn lửa được dập tắt. Hai nạn nhân được đưa ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Mặc dù được các y, bác sĩ tại tỉnh Khánh Hòa nỗ lực cứu chữa, nhưng do thương tích quá nặng, cả 2 đã tử vong vào ngày 3/9.

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