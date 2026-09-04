Lâm Tâm Như bước sang tuổi 50, cuộc sống hiện tại gây chú ý

Không chỉ đối diện với sự quan tâm dành cho bản thân, Lâm Tâm Như từng thẳng thắn chia sẻ về một khía cạnh khác của nghề nghiệp.

Trong chuyến đi Cửu Trại Câu, Trung Quốc, Lâm Tâm Như xuất hiện với phong cách đời thường, gồm áo khoác đen, quần sáng màu và mũ. Khi gặp người hâm mộ, nữ diễn viên giữ thái độ thân thiện, vui vẻ chụp ảnh và tạo dáng cùng mọi người. Theo truyền thông Trung Quốc, chuyến đi được cho là kết hợp với lịch trình chụp hình cho một tạp chí. Sự xuất hiện của Lâm Tâm Như nhanh chóng thu hút chú ý, đặc biệt là diện mạo ở tuổi 50. Một số hình ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên có phần tăng cân. Phía ê-kíp tiết lộ cô tăng khoảng 3 kg và gọi vui đây là “cân nặng hạnh phúc”. Chi tiết nhỏ này cũng cho thấy mức độ quan tâm mà các nghệ sĩ nữ phải đối mặt khi mọi thay đổi về vóc dáng đều dễ trở thành chủ đề bàn luận.

Không chỉ ngoại hình, những chia sẻ của Lâm Tâm Như về gia đình cũng nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên từng thẳng thắn cho biết không mong con gái bước vào ngành giải trí, bởi cô hiểu rõ những áp lực đi kèm danh tiếng, đặc biệt là sự soi xét và những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Lâm Tâm Như kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và có một con gái sinh năm 2017. Cặp đôi nhiều năm qua hạn chế để con xuất hiện trước truyền thông, nhằm bảo vệ không gian riêng tư cho trẻ. Dù vậy, cô vẫn tạo điều kiện để con tiếp xúc với nghệ thuật thông qua piano, khiêu vũ và những sở thích cá nhân. Điều nữ diễn viên muốn tránh là để con quá sớm bước vào guồng quay showbiz. Gia nhập làng giải trí từ thập niên 1990, Lâm Tâm Như trở thành ngôi sao đình đám sau vai Hạ Tử Vy trong “Hoàn Châu cách cách”. Sau đó, cô không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên mà còn mở rộng sang sản xuất phim, tham gia phát triển nhiều dự án như “16 mùa hạ” và “Hoa đăng sơ thượng”. Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trước công chúng. Sau hơn ba thập kỷ, cô sở hữu vị trí ổn định trong showbiz Hoa ngữ. Những lựa chọn dành cho con gái cũng phần nào phản ánh trải nghiệm của nữ diễn viên: tận hưởng ánh hào quang nhưng hiểu rõ cái giá của sự nổi tiếng, từ đó mong thế hệ sau có thêm thời gian để lựa chọn con đường riêng.

Sau 10 năm, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ra sao? Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vừa đánh dấu cột mốc 10 năm gắn bó bằng một khoảnh khắc ngọt ngào được chia sẻ trên mạng xã hội. Vốn là cặp đôi kín tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, cả hai hiếm khi công khai thể hiện tình cảm nên bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-buoc-sang-tuoi-50-cuoc-song-hien-tai-gay-chu-y-767986.html