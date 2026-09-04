Khoai mỡ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng ai không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 04/09/2026 11:43

Khoai mỡ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhờ chứa hàm lượng chất xơ, vitamin C, kali và các hợp chất chống oxy hóa cao. Tuy nhiên, những nhóm người sau đây nên hạn chế ăn nhiều.

Cây khoai mỡ là một loài dây leo không hóa gỗ, có thể dài từ 10 - 15 mét, thân leo theo chiều phải, bề mặt nhẵn và có gờ lượn sóng. Hệ rễ nông, chủ yếu tập trung trong khoảng 1 mét đất trên cùng. Củ khoai mỡ thường có kích thước lớn, hình dạng đa dạng như trụ, chùy hoặc cầu có thể mọc sâu tới 1,5 mét. Vỏ củ có màu nâu đến đen, trong khi phần ruột có màu trắng, kem hoặc tím.

Khoai mỡ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng ai không nên ăn quá nhiều? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ có giá trị dinh dưỡng cao nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Củ khoai mỡ giàu flavonoid, axit phenolic, saponin và alkaloid giúp chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ điều trị tiểu đường. Bên cạnh đó, nó chứa carbohydrate phức hợp và chất xơ, giúp tiêu hóa tốt và kiểm soát đường huyết.

Khoai mỡ cũng cung cấp vitamin B, C cùng các khoáng chất như kali, magiê, sắt và kẽm hỗ trợ miễn dịch, sức khỏe cơ bắp và thần kinh. 

Công dụng của khoai mỡ

Hỗ trợ tiêu hóa

Khoai mỡ chứa hàm lượng chất xơ cao cùng lượng lớn carbohydrate phức hợp, vừa có tác dụng nhuận tràng, vừa cải thiện viêm đường ruột. Nếu bạn thường xuyên bị táo bón và đau bụng thì có thể ăn canh khoai mỡ để tình trạng được thuyên giảm.

Khoai mỡ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng ai không nên ăn quá nhiều? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Hàm lượng kali dồi dào cùng hợp chất Dioscorea có trong khoai mỡ giúp kiểm soát tốt huyết áp, phòng ngừa tăng huyết áp. Chính vì vậy, những người bị cao huyết áp hay mắc bệnh về tim mạch có thể bổ sung khoai mỡ trong chế độ ăn hàng ngày để gia tăng sức khỏe tim mạch.

Giảm đau xương khớp

Lợi ích này của cây khoai mỡ được công nhận cả trong Đông y và y học hiện đại. Theo đó, khoai mỡ tính bình, vị ngọt lành và không độc. Ngoài ra, khoai mỡ có đặc tính chống viêm, giảm đau nên giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp hiệu quả, người bệnh giảm được các cơn đau nhức dai dẳng do viêm thấp khớp.

Kiểm soát đường trong máu

Chỉ số đường huyết của khoai mỡ là 24. Bên cạnh đó, trong khoai mỡ chứa hợp chất flavonoid có tác dụng bảo vệ các tế bào sản xuất insulin. Chính vì vậy, các bệnh nhân tiểu đường type 2 nên ăn nhiều khoai mỡ để có thể kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

Khoai mỡ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng ai không nên ăn quá nhiều? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ai cần thận trọng khi ăn khoai mỡ?

Khoai mỡ là thực phẩm lành mạnh với đa số người. Tuy nhiên, một số nhóm cần chú ý đến khẩu phần và cách chế biến.

Người mắc đái tháo đường cần theo dõi lượng tinh bột trong bữa ăn. Khoai mỡ không nên được ăn thêm ngoài khẩu phần cơm, bún, mì mà không tính toán.

Người bệnh thận cần hỏi bác sĩ về lượng thực phẩm giàu kali phù hợp. Việc tự ý ăn nhiều khoai, trái cây hoặc rau củ giàu kali có thể không an toàn với một số trường hợp suy thận.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng nên bắt đầu với lượng nhỏ. Ăn nhiều khoai mỡ trong một bữa có thể gây đầy hơi do hàm lượng chất xơ và tinh bột.

Người có tiền sử dị ứng thực phẩm cần theo dõi phản ứng sau ăn. Nếu xuất hiện ngứa, nổi mẩn, đau bụng, nôn ói hoặc khó thở, cần ngừng ăn và đi khám kịp thời.

Khoai mỡ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng ai không nên ăn quá nhiều? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều khoai mỡ có tốt không?

Khoai mỡ giàu dinh dưỡng nhưng nên ăn vừa phải. Ăn quá nhiều có thể tăng lượng calo, gây mất cân đối khẩu phần và đầy bụng, khó tiêu ở một số người. Người mắc đái tháo đường cũng cần kiểm soát lượng khoai do loại củ này vẫn chứa carbohydrate và có thể làm tăng đường huyết. Vì vậy, nên ăn với khẩu phần phù hợp, chế biến đơn giản và kết hợp đa dạng thực phẩm.

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