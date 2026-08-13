Ăn một củ khoai lang mỗi ngày có tác dụng gì?

Dinh dưỡng 13/08/2026 12:05

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người yêu thích, vậy mỗi ngày ăn một củ khoai lang có tác dụng gì?

Khoai lang là loại củ rất ngon và bổ dưỡng, có thể chế biến được rất nhiều món ngon. Tuy nhiên, nhiều người lại chưa biết đến tác dụng của khoai lang đối với sức khỏe.

Ăn một củ khoai lang mỗi ngày có tác dụng gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ khoai lang là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất, riboflavin, thiamine, niacin và carotenoid. Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng này mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc.

Công dụng của khoai lang đối với sức khỏe 

Khoai lang có tác dụng chống viêm

Trong khoai lang có chứa hàm lượng beta-carotene dồi dào, nhất là khoai lang vàng. Một chén khoai lang vàng thậm chí có thể đáp ứng 375% nhu cầu beta-carotene được khuyến nghị hàng ngày. Đây là thành phần có khả năng chống viêm hiệu quả, giúp phòng ngừa và giảm các triệu chứng viêm trong cơ thể.

Ăn khoai lang mỗi ngày để chống lại lão hóa

Carotenoid có trong khoai lang là một chất chống oxy hóa hiệu quả. Chất này có thể bảo vệ cơ thể khỏi tác động của tia tử ngoại, các khí và chất ô nhiễm khác trong môi trường. Nhờ đó, các tế bào trong cơ thể có thể giảm tốc độ lão hóa, giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính.

Khoai lang tốt cho hệ tiêu hóa

Ăn khoai lang trị táo bón điều này hầu hết mọi người đều đã biết. Chất xơ trong khoai lang sẽ hút các phân tử nước giúp chất thải mềm hơn, dễ đi ra ngoài hơn. Phòng ngừa táo bón rất quan trọng với bệnh nhân bị trĩ.

Ăn một củ khoai lang mỗi ngày có tác dụng gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang giúp giảm cân

Ăn khoai lang mỗi ngày với lượng vừa đủ sẽ hỗ trợ giảm cân khá tốt. Khoai lang giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hạn chế cảm giác đói và cảm giác thèm ăn vặt. Khoai lang cũng là thực phẩm có hàm lượng chất béo thấp. Vì thế, chúng ta thường thấy thực phẩm này thường xuyên có mặt trong các thực đơn giảm cân. 

Ai nên hạn chế ăn khoai lang?

Mặc dù khoai lang mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, nhưng một số tình trạng sức khỏe vẫn nên hạn chế loại thực phẩm này. Nếu bạn đang có những vấn đề sức khỏe tương tự, bạn không nên ăn khoai lang quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Sau đây là những người không nên ăn khoai lang:

Người đang sử dụng thuốc tăng nồng độ kali: Khoai lang rất giàu kali và khi dùng chung với các loại thuốc làm tăng nồng độ kali trong cơ thể, chẳng hạn như thuốc chẹn beta, có thể gây ra hấp thụ kali quá mức vào cơ thể.

Ăn một củ khoai lang mỗi ngày có tác dụng gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người có vấn đề về thận: Trong tình trạng thận hoạt động không tốt, lượng kali cao có thể gây hại cho sức khỏe. Khoai lang chứa nhiều oxalat có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận canxi-oxalat.

Khoai lang giàu beta-carotene, và việc tiêu thụ quá nhiềucó thể dẫn đến dư thừa vitamin A. Khi đó, lượng vitamin A dư thừa sẽ tích tụ trong gan . Mặc dù điều này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chúng sẽ khiến màu da và móng tay chuyển sang màu cam.

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