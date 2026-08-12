Không ngờ loại rau dài cả mét giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 12/08/2026 05:00

Đậu đũa là thực phẩm bổ dưỡng, không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khám phá ngay cách chế biến đậu đũa thành những món ăn đơn giản tại nhà.

Đậu đũa là một trong những nguyên liệu quen thuộc nhưng lại rất dễ bị bỏ qua trong thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đậu đũa không chỉ mang đến hương vị đặc biệt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Không ngờ loại rau dài cả mét giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của đậu đũa

Vì chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng cần thiết nên đậu đũa có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể. Có thể kể đến như:

Hỗ trợ giảm cân

Do hàm lượng protein và chất xơ hòa tan cao nên thêm đậu đũa vào chế độ ăn uống là cách tuyệt vời để giảm cân. Protein trong đậu đũa được chứng minh làm giảm mức ghrelin – một loại hormone có tác dụng kích thích cảm giác đói. Trong khi đó chất xơ hòa tan có tác dụng giống như gel, di chuyển chậm qua đường tiêu hóa giúp tạo cảm giác no lâu hơn.

Tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa

Đậu đũa cung cấp nguồn chất xơ quan trọng giúp bảo vệ đường tiêu hóa, kích thích nhu động ruột và làm mềm phân ở những bệnh nhân táo bón. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng chất xơ còn có thể giúp ngăn ngừa những rối loạn tiêu hóa khác như: Trào ngược dạ dày,bệnh trĩ vàviêm loét dạ dày... Chất xơ hòa tan trong đậu đũa và một số loại thực vật khác cũng cung cấp prebiotic, kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong ruột giúp hình thành hệ vi sinh khỏe mạnh.

Không ngờ loại rau dài cả mét giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Hàm lượng Vitamin C và các hợp chất flavonoid chống oxy hóa trong đậu đũa hoạt động như những "chiến sĩ" bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Vitamin C kích thích cơ thể sản sinh nhiều tế bào bạch cầu, giúp tăng cường sức đề kháng để chống lại các bệnh nhiễm trùng, cảm cúm thông thường. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong đậu đũa còn thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn, làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Giúp xương khớp chắc khỏe dẻo dai

Ít ai ngờ rằng loại rau xanh này lại chứa một lượng canxi và phốt pho khá lý tưởng, hai khoáng chất nền tảng để xây dựng và duy trì cấu trúc xương. Bên cạnh đó, hàm lượng Vitamin K trong đậu đũa giúp tối ưu hóa quá trình hấp thụ canxi vào xương, ngăn ngừa canxi bị đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Ăn đậu đũa đúng cách giúp trẻ em phát triển chiều cao tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ loãng xương và đau nhức xương khớp ở người cao tuổi.

Không ngờ loại rau dài cả mét giá rẻ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản đậu đũa để giữ lâu và tươi ngon

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh: Bạn nên rửa sạch, để ráo, sau đó bọc đậu đũa bằng khăn giấy khô hoặc túi zip có lỗ thoáng khí trước khi cho vào ngăn rau củ.

Chần sơ trước khi đông lạnh: Chần đậu đũa trong nước sôi 1-2 phút, ngâm nước đá, để ráo, rồi cho vào túi đông lạnh. Cách làm này còn giúp giữ màu xanh và dinh dưỡng có trong đậu.

Sử dụng hộp hút chân không: Bạn nên đặt đậu đũa vào hộp chuyên dụng, hút hết không khí bên trong để giữ tươi lâu hơn.

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Ăn đậu bắp thường xuyên với lượng vừa phải (2–3 lần mỗi tuần, khoảng 100g–150g mỗi lần) giúp bổ sung chất xơ, vitamin C, K, folate và chất nhầy hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, tốt cho xương khớp và làn da.

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