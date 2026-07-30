Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết

Dinh dưỡng 30/07/2026 11:39

Đậu đen là nguyên liệu dễ kím, giá rẻ nhưng rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Có thể dùng để nấu chè, nấu nước uống,... Nó còn được quý như "siêu thực phẩm" dành cho sức khoẻ của người Việt. Bên cạnh đó đậu đen còn có rất nhiều công dụng, lợi ích đến sức khoẻ nữa đấy.

Đậu đen được xếp vào thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật loại đậu. Còn được gọi là đậu rùa vì bề ngoài cứng như mai, đậu đen thực chất là hạt ăn được của cây. Đậu đen được đánh giá cao vì hàm lượng protein và chất xơ cao. Đậu đen còn chứa một số vitamin và khoáng chất quan trọng khác được biết là có lợi cho sức khỏe con người.

Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu đen 

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Đậu đen có tính mát nên thường được dùng trong các món nước giải nhiệt hoặc rang để uống. Thực phẩm này giúp hỗ trợ đào thải độc tố, giảm nóng trong, cải thiện chức năng gan và hạn chế tình trạng nổi mụn.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ cao trong đậu đen giúp thúc đẩy nhu động ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và giảm táo bón. Chất xơ còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Bảo vệ tim mạch

Nhờ chứa anthocyanin, flavonoid, kali và nhiều chất chống oxy hóa, đậu đen giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu, tăng năng lượng

Đậu đen cung cấp sắt, folate, vitamin B6 và protein dồi dào, rất hữu ích cho người ăn chay, người suy nhược hoặc làm việc nặng. Việc bổ sung đậu đen hợp lý giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, tăng sức bền và nâng cao thể lực.

Giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ

Magie và vitamin nhóm B trong đậu đen có tác dụng thư giãn cơ bắp, điều hòa thần kinh và giúp cơ thể dễ chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Chống lão hóa, làm đẹp da

Với khả năng chống oxy hóa mạnh, đậu đen giúp bảo vệ tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện độ đàn hồi cho da. Đây cũng là lý do loại hạt này được nhiều chị em sử dụng trong chế độ ăn uống làm đẹp.

Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng đậu đen

Tuy là loại hạt lành tính nhưng không phải ai cũng có thể dùng nước đậu đen thường xuyên để bổ sung sinh dưỡng.

Người mắc bệnh viêm đại tràng, người tùy vị hư, tiêu chảy, tiêu hóa kém không nên dùng. Không nên cho trẻ uống nước đậu đen khi trẻ nhỏ thường xuyên bị đái dầm do bàng quang hàn.

Đồng thời những người có bệnh lý tiêu hóa chỉ nên dùng tuần 1-2 ly và không nên sử dụng nước đậu đen cho trẻ nhỏ dưới một tuổi, trên một tuổi sử dụng với mức vừa phải.

Công dụng của đậu phụ đối với sức khỏe 

Công dụng của đậu phụ đối với sức khỏe 

Đậu phụ từ lâu đã trở thành một món ăn bình dân, thanh đạm và vô cùng quen thuộc trong mâm cơm của các gia đình Á Đông, được y học hiện đại đánh giá cao như một "siêu thực phẩm".

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